Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü | Son dakika haberleri

        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!

        Kahramanmaraş'ta, tekerlekli sandalyedeki babası 69 yaşındaki Alaattin İ.'yi azarlayan 34 yaşındaki Ayhan İ., durumu gören mahalledeki gençler tarafından darp edildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olaya ilişkin Alaattin İ., polislere oğlundan şikayetçi olmadığını, yanlış anlaşılma olduğunu ve huzurevine yerleşmek istediğini söyledi. Alaattin İ., özel bir bakım merkezine yerleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 13:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!

        Kahramanmaraş'ta olay, Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Ayhan İ. (34), babası Alaattin İ.’yi (69) eve götürürken tartıştı. Olayın devamında Ayhan İ., babasından tekerlekli sandalyeden inip yürümesini istedi.

        BABASINI TEKERLEKLİ SANDALYEDEN İNDİRDİ

        Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda Ayhan İ., daha sonra Alaattin İ.’yi zorla tekerlekli sandalyeden kaldırdı ve sandalyeyi tekmeledi. Yaşananlara şahit olan mahalledeki bir grup genç ise Ayhan İ.’yi dövdü.

        TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Alaattin İ. ise bir apartmanın bahçe duvarına oturup durumu izledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Mahalleli, Ayhan İ.’nin hasta ve yaşlı babasına kötü davrandığı için kavganın çıktığını söyledi.

        HUZUREVİNDE KALMAK İSTEDİ

        Alaattin İ. ise polislere yanlış anlaşılma olduğunu ifade etti. Oğlunun bipolar bozukluk durumu olduğunu, yol kötü olduğu için oğlunun tekerlekli sandalyeyi itemediğini, o nedenle sandalyeden kalkmasını istediğini, oğlunun kendisine bakamadığı için de huzurevinde kalmak istediğini söyledi.

        Bunun üzerine bilgi verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Alaattin İ.’yi özel bakım merkezine yerleştirdi.

        "BİR EVLAT NASIL BABASINA EL KALDIRIR"

        O anları evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden Vusale Şimşek ise Ayhan İ.’nin babasına vurduğunu görünce cep telefonuyla kayda başladığını belirterek, “Evde oturuyordum, pencereden ses geldi. Önce kalkmadım sonra ses yükselince kalkıp baktığında arkadan vurduğunu gördüm. Videolardaki siyah giyinen bir genç var, önce o tek geldi, elinden aldı, ‘Ne yapıyorsun? Adam hasta’ dedi. Geleni eliyle itti, tekrar götürmeye çalıştı adamı.

        "ADAM HASTA ZATEN YÜRÜYEMİYOR"

        Ben de dayanamadım polisi aradım, komşular da aradı. Sonra polisler geldi, mahalleli de dayanamadı gençler toplandı darp ettiler. Bir evlat nasıl babasına el kaldırır? Adam hasta zaten yürüyemiyor. Adamı zorla ayağı kaldırıyor, ‘Kalk yürü’ diyor. Benim içim acıdı, o gün ben çok ağladım. Ben sadece adamın huzurevine yerleştirilmesini istiyorum, sonuna kadar da peşindeyim” diye konuştu.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
