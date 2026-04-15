Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini darp etmişti... Kaldırım taşı silah olarak sayıldı! | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini darp etmişti... Kaldırım taşı silah olarak sayıldı!

        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Yavuz'u kaldırım taşıyla darp ederek ağır yaraladığı iddia edilen Feyzullah Yavuz'un dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi. Savcı, mütalaasında yerden alınan kaldırım taşının "silah" sayıldığını belirterek sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasını talep etti. Mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 12:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırım taşı silah sayıldı!

        Gaziantep'te boşanma aşamasında olduğu Nazlı Yavuz'a (27) kaldırım taşı ile defalarca vurup, ağır yaralayan Feyzullah Yavuz'un (40) dosyası, ağır ceza mahkemesine gönderildi. Savcı, mütalaasında, sanığın yerden aldığı kaldırım taşının 'silah' sayıldığını vurguladı. Feyzullah Yavuz'un 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasını talep savcı, mütalaasında, "Şüphelinin önce mağduru tekme atarak daha sonra yerden silah sayılabilecek olan taşı alarak yüzüne birden fazla vurarak darp ettiği" ifadelerine yer verdi.

        BOŞANMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI

        DHA'daki habere göre olay; 27 Ocak'ta Gaziantep'te meydana geldi. 9 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Feyzullah Yavuz'dan boşanmak için mahkemeye başvuru yaptı.

        REKLAM

        KARARINDAN VAZGEÇİRMEK İSTEDİ

        Feyzullah Yavuz, kararından vazgeçmesi için daha önce de şiddet uyguladığı eşini adliyeye götürmek istedi.

        ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Bu sırada çift arasında tartışma çıktı; Feyzullah Yavuz, kaldırım taşıyla eşine vurdu. Feyzullah Yavuz gözaltına alınırken, Nazlı Yavuz Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

        Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yavuz'un kafatasında ve burnunda kırık tespit edildi.

        ZANLI TUTUKLANDI

        Nazlı Yavuz hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Feyzullah Yavuz 29 Ocak'ta tutuklandı.

        SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

        Davanın ikinci duruşması, 8 Nisan'da Gaziantep 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

        SOMUT DELİLLER TOPLANDI

        Savcı, toplanan somut deliller kapsamında Feyzullah Yavuz'un 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan davanın görevsizlik kararıyla birlikte üst dereceli ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Savcı, mütalaasında ayrıca "Şüphelinin önce mağduru tekme atarak daha sonra yerden silah sayılabilecek olan taşı alarak yüzüne birden fazla vurarak darp ettiği, müşteki hakkında alınan kati hekim raporunda yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde olduğu" ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        "YUVAMI KURTARMAK İSTEDİM"

        Tutuklu sanık Feyzullah Yavuz, savunmasında olay sırasında eşine vurmadığını ve düşme sonucu yerdeki taşlara çarptığını söyledi. Sanık Yavuz, "Gelen belgelerde aleyhe olan hususları kabul etmiyorum, bir anlık tartışma yaşadık, eşimle itişip kalkıştık. Ben kendisini arabaya bindirmek istedim ancak kendisi düşerek yüzünü çarptı. Ben yuvamı kurtarmak istiyorum, kendisiyle barışmak istiyorum, kendisinden özür diliyorum. Ben arabadan indikten sonraki kısmı hatırlıyorum, sadece kendisinin yüzünden kan geldikten sonraki kısmı hatırlamıyorum. Kendisi düşünce yüzünü yerde, boş arazideki taşlara çarpmıştır; kaldırıma çarpmamıştır. Ben kendisine kaldırım taşıyla vurmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum, ben kasten bir suç işlemedim. Olay bir anda gelişti, hatta ben kendisini hastaneye götürmek için geri döndüm ancak kendisi gitmişti. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

        "RAPORLAR ÇELİŞKİLİ" İDDİASI

        Feyzullah Yavuz'un avukatı, alınması muhtemel cezanın miktarının belli olduğunu ve müvekkilinin tutuklu kaldığı sürede alabileceği cezanın infazını tamamladığını belirtti. Aynı zamanda Nazlı Yavuz hakkında aldırılan iki rapor arasında çelişki olduğunu, kırık derecelerinin farklılık gösterdiğini belirterek, kati raporun aldırılmasına daha 4 ay olduğunu söyledi. Sanık avukatı ayrıca Nazlı Yavuz'da oluşan kırığın sebebinin incelenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi.

        DOSYA AĞIR CEZA MAHKESİMESİNE GÖNDERİLDİ

        Beyanların ardından mahkeme de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mevcut deliller doğrultusunda eylemin 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna hükmedip, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

        "EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR KARAR"

        Duruşma sonrası konuşan Avukat Emine Çavuş, "Kamuoyu vicdanını yaralayan, eşi tarafından yüzünün taşla ezilmesi olayında Nazlı Yavuz dosyasında müvekkilimiz eşinden boşanmak istediğinden dolayı şikayetini geri çekmesi için zorbalanmış, bunu kabul etmediği için araçtan kaçmış; kovalamaca neticesinde eşi, Nazlı Hanım'ı yakalayarak kendisinin yüzünü taşla ezmiştir. İlk yargılamada asliye ceza mahkemesi, bu olayın eşine karşı kasten yaralama suçundan iddianame hazırlamışsa da yaptığımız savunmalar neticesinde kaldırım taşının silah sayıldığı, kişinin öldürme kastını barındırması hususlar değerlendirilerek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Verilen bu kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz. Şiddet vakalarında emsal teşkil edecek bir karar olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilimizin şu aşamada takibi yapılmaktadır. Yüzünde, burnunda karıklar vardır. 6 aylık bekleme süresinin ardından kati raporu alınacak ve karar çıkacaktır. Müvekkilimizin yüzünde şekil kayıpları yaşandı" dedi.

        #Son dakika haberler
        #gaziantep
