        Haberler Kültür-Sanat Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:16 Güncelleme:
        Fransa'da bir kişi katıldığı çekiliş sayesinde, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1 milyon euroyu aşan değerindeki bir eserini 100 euroya satın aldı.

        Sanatçının 1941 tarihli Tête de Femme (Bir Kadının Başı) isimli eseri, '1 Picasso for 100 euros' (100 euroya 1 Picasso) adlı çekiliş kapsamında yeni sahibini buldu.

        Paris'te yaşayan ve yazılım satışı yapan Ari Hodara, satın aldığı biletle çekilişi kazanarak tablonun sahibi oldu.

        ÇEKİLİŞİ KAZANDI, PICASSO TABLOSUNU KAPTI

        Toplam 120 bin biletin satışa sunulduğu organizasyondan elde edilen gelirin, Avrupa genelinde Alzheimer hastalığına yönelik klinik araştırmaları destekleyen Alzheimer Araştırma Vakfı'na bağışlanacağı bildirildi.

        Çekilişi kazandığını öğrendiğinde şaşkınlık yaşayan Hodara'nın, organizatörlerden gelen telefon üzerine ilk etapta bunun bir şaka olup olmadığını sorguladığı, daha sonra canlı bağlantıyla durumun doğrulandığı aktarıldı. Hodara, "Bir Picasso kazanıp mutsuz olmak mümkün mü? Sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

        Daha önce 2013 ve 2020 yıllarında da düzenlenen '100 euroya 1 Picasso' çekilişinin ilkinde Lübnan'daki tarihi Sur kentinin korunmasına, ikincisinde ise Covid-19 döneminde temiz su ve hijyen projelerine destek sağlandığı kaydedildi.

        DEĞERİ AÇIKLANANIN DA ÜZERİNDE

        Sanatçının torunu Olivier Widmaier Picasso, eserin değerinin açıklananın da üzerinde olduğunu belirterek bunun 'büyük bir ödül' olduğunu ifade etti.

        Opera Gallery tarafından bağışlanan eserin, Picasso'nun II. Dünya Savaşı sırasında Paris'te bulunduğu dönemde yapıldığı ve sanatçının kübist tarzını yansıttığı belirtildi.

        Kazanan kişinin tabloyu evinde sergileyebileceği, müzeye verebileceği ya da yeniden satabileceği ifade edildi.

        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
