Trump destekçileri içinde savaş çatlağı: Savaşın maliyeti faydasını aştı

ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran Savaşı haftalardır devam ederken, savaşın ABD Başkanı Trump'ın istediği şartlarda ve sürede bitmemesi tabanında bölünme yarattı.

Ipsos ve Reuters anketine göre, İran'daki savaşın maliyet ve getirilerinin dengede olduğunu düşünen Amerikalıların oranı sadece yüzde 24. Ankete katılanların yüzde 22'si ise emin olmadıkları cevabını verdi.

Başkan Trump'ın çekirdek destekçileri arasında bile bir bölünme var: Cumhuriyetçilerin yüzde 55'i savaşın maliyetinin faydasına değdiğini düşündüklerini söylese de yüzde 20'si savaşın maliyetine değmediğini, yüzde 25'i ise bu konuda kesin bir fikri olmadığını belirtti.

Bu oran dağılımı, Trump'ın diğer politikalarındaki cumhuriyetçi seçmenlerin destek oranından bir hayli uzak.

Anket, ateşkesin ilan edilmesinden ve Başkan Trump'ın "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak" tehdidinde bulunmasından sonra yapıldı.

MAGA'cılar haricinde destek giderek düşüyor

Bu anket, Cumhuriyetçi Parti içinde savaş konusunda çatlakların ortaya çıktığına dair diğer kanıtlara ek bir kanıt niteliğinde. Mart ayı sonlarında yapılan bir CNN anketi, kendilerini "MAGA" olarak tanımlamayan Cumhuriyetçilerin, "MAGA Cumhuriyetçilerine" kıyasla savaşı destekleme olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Genç Cumhuriyetçiler de 45 yaşın üzerindeki Cumhuriyetçilere kıyasla Trump'ın askeri harekat kararını onaylama oranında çok daha düşük.

Ankette, Amerikalıların sadece yüzde 35'inin İran'a yönelik askeri saldırıları fayda-maliyet ilişkisi gözetmeksizin onayladığı ortaya çıktı.