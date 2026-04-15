        Haberler Dünya Trump destekçileri içinde savaş çatlağı: Savaşın maliyeti faydasını aştı | Dış Haberler

        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı: Savaşın maliyeti faydasını aştı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla beraber başlattığı İran Savaşı, Trump'ın destekçileri arasında ciddi bir ayrım yarattı. Savaşın fayda ve maliyetinin sorulduğu ankete göre Trump destekçilerinde savaşın yarattığı maliyetin getirdiği faydayla dengede olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 55. Geri kalan yüzde 45'lik cumhuriyetçi seçmen savaşın maliyetinin faydasını aştığını ya da bu konuda kesin bir fikri olmadığını düşünüyor. ABD geneline bakıldığında ise savaşın maliyet ve getirilerinin dengede olduğunu düşünen Amerikalıların oranı sadece yüzde 24.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:30 Güncelleme:
        ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran Savaşı haftalardır devam ederken, savaşın ABD Başkanı Trump'ın istediği şartlarda ve sürede bitmemesi tabanında bölünme yarattı.

        Ipsos ve Reuters anketine göre, İran'daki savaşın maliyet ve getirilerinin dengede olduğunu düşünen Amerikalıların oranı sadece yüzde 24. Ankete katılanların yüzde 22'si ise emin olmadıkları cevabını verdi.

        Başkan Trump'ın çekirdek destekçileri arasında bile bir bölünme var: Cumhuriyetçilerin yüzde 55'i savaşın maliyetinin faydasına değdiğini düşündüklerini söylese de yüzde 20'si savaşın maliyetine değmediğini, yüzde 25'i ise bu konuda kesin bir fikri olmadığını belirtti.

        Bu oran dağılımı, Trump'ın diğer politikalarındaki cumhuriyetçi seçmenlerin destek oranından bir hayli uzak.

        Anket, ateşkesin ilan edilmesinden ve Başkan Trump'ın "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak" tehdidinde bulunmasından sonra yapıldı.

        MAGA'cılar haricinde destek giderek düşüyor

        Bu anket, Cumhuriyetçi Parti içinde savaş konusunda çatlakların ortaya çıktığına dair diğer kanıtlara ek bir kanıt niteliğinde. Mart ayı sonlarında yapılan bir CNN anketi, kendilerini "MAGA" olarak tanımlamayan Cumhuriyetçilerin, "MAGA Cumhuriyetçilerine" kıyasla savaşı destekleme olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğunu ortaya koydu.

        Genç Cumhuriyetçiler de 45 yaşın üzerindeki Cumhuriyetçilere kıyasla Trump'ın askeri harekat kararını onaylama oranında çok daha düşük.

        Ankette, Amerikalıların sadece yüzde 35'inin İran'a yönelik askeri saldırıları fayda-maliyet ilişkisi gözetmeksizin onayladığı ortaya çıktı.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932'de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        2026'nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
