        Karısına dehşeti yaşattı, 19 yıl ceza aldı! Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!

        Antalya'da boşanma aşamasında olduğu Iryna Melnychuk Değer'i darp edip dehşeti yaşatan Mehmet Ali Değer, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın babası Hasan Değer ise, duruşma sonrası gittiği adliye tuvaletinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Antalya'da boşanma aşamasında olduğu Ukrayna asıllı Iryna Melnychuk Değer'i (37) sopayla darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Ali Değer, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezası aldı.

        DHA'nın haberine göre sanığın babası Hasan Değer, duruşma sonrası gittiği adliye tuvaletinde kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

        Olay, geçen yıl 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde vardiyalı çalışan Iryna Melnychuk Değer, mesai sonrası servisten inip evinin arka kapısından içeri gireceği sırada arkasında ses duydu.

        İddiaya göre; şapka ya da benzeri bir şeyle yüzünü kapatan uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali Değer, hiçbir şey söylemeden Iryna Melnychuk Değer’in başına sopayla defalarca vurdu. Yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan kadının sol elinde çok sayıda kırık, başında yarılma oluştu. Iryna Melnychuk Değer, telefonuyla KADES uygulamasını kullandı.

        ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI

        Komşuları tarafından çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iryna Melnychuk Değer, 16 gün tedavi gördü. Değer'in sol eline platin takılırken, başında estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştuğu belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Ali Değer, tutuklandı. Iryna Melnychuk Değer ile 1,5 yıl önce evlendiği belirlenen tutuklu eş, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, olay anında başka bir evde olduğunu söyledi.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Değer’in, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasına devam edildi. Duruşma savcısı, sanığın Iryna Melnychuk Değer’in kafasına birden fazla vurması nedeniyle 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun işlendiğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti.

        "AİLEMİN YÜZÜNE BAKMAKTA ZORLANIYORUM"

        Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet Ali Değer, "Iryna’yı darbetmediğimi açıkça ifade ediyorum. Bu onursuz davranışı ben gerçekleştirmedim. 10 yaşındaki kızımın üzerine yemin ederim ki Iryna’yı ben darbetmedim. İnandığım tek kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak da yemin ederim ki bu suçu işlemedim. Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. 10 yaşında kız çocuğum var. Iryna ile 2,5 yıl birlikte yaşadık. Savaş bölgesinde yaşayan kızımın, işlemediğim bir suç nedeniyle 10 aydır benden uzak kalmasını nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. 5 Temmuz 2025 tarihinde de aynı şekilde, ‘Iryna’yı ben darbetmedim’ dedim. Ben, çocuklu bir kadına şiddet uygulayacak kadar onursuz biri değilim. Üzerime atılı suç nedeniyle gecelerce ağladım. Adalete sığındım, Kur'an-ı Kerim’i kalbime koyup ilahi adalete de sığındım. İşlemediğim bir suç yüzünden ailemin yüzüne bakmakta zorlanıyorum. Onların da boynu bükük kaldı. Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işleyecek kadar cani biri değilim. Bu nedenle beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Öte yandan duruşma sonrası sanığın babası Hasan Değer, adliye tuvaletine gitti. Tuvalete giren bir kişi yerde hareketsiz yatan Değer'i görünce durumu özel güvenlik personeline iletti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulurken, adliye polisi güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Değer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Adliyede bulunan Değer'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Hasan Değer'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Nişanlandılar
        Yeniden akıllara getirdi
