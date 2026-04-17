Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İstanbul'da vahşet! Üniversite öğrencisi tanımadığı kadını bıçaklayıp öldürdü | Son dakika haberleri

        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!

        İstanbul'da, yalnız yaşayan 59 yaşındaki Ruhan Çalu, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Komşuların daireden gelen sesler üzerine yaptığı ihbarla ortaya çıkan cinayetle ilgili şüpheli, olayın ardından Kocaeli'nde teslim oldu. Yapılan çalışmalarda, maktulle hiçbir bağlantısı olmayan 20 yaşındaki Mert Deniz G.'nin, kapıyı çalıp açan Çalu'yu bıçaklayıp öldürdüğü belirlendi. Üniversite öğrencisi olan şüpheli adliyeye sevk edildi. Katledilen Çalu'nun cep telefonu da boş bir arazide bulundu

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kan donduran olay, Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak’ta dün meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 59 yaşındaki Ruhan Çalu’nun dairesinden gelen bağrışma sesleri üzerine komşular polise ihbarda bulundu.

        Ruhan Çalu, 59 yaşında hiç tanımadığı birisi tarafından katledildi.
        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Olay yerine gelen polis ekipleri, açık kapıdan girdikleri dairede Çalu'yu bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ruhan Çalu’nun aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Mert Deniz G., 20 yaşında ve üniversite öğrencisi.
        TAKSİYLE KOCAELİ’NE GİTMİŞ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan çalışmada polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin olaydan sonra bir taksiye binerek Kocaeli’ne gittiği belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için bölgede operasyon başlatılırken, cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf eden Mert Deniz G., Kocaeli’nde karakola giderek teslim oldu.

        20 YAŞINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen 20 yaşındaki şüpheli Mert Deniz G.’nin üniversite öğrencisi olduğu ve herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

        CİNAYETİN NEDENİNİ SÖYLEMEDİ

        Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini söyleyen Mert Deniz G.’nin, olayı neden gerçekleştirdiği konusunda bilgi vermediği öğrenildi.

        Yapılan çalışmalarda, üniversite öğrencisi Mert Deniz G.’nin öldürdüğü Ruhan Çalu ile hiçbir akrabalık ya da tanışıklık bağının bulunmadığı belirlendi. Şüphelinin ziline bastığı kapıyı açan Çalu’ya bıçakla saldırıp öldürdüğü öğrenildi.

        CEP TELEFONU ARAZİDE BULUNDU

        Yapılan çalışmalarda Çalu’ya ait cep telefonunun şüpheli tarafından alındığı tespit edildi. Çalışmalarda Çalu’nun cep telefonu adrese yakın boş bir arazide bulundu. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
