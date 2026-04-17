Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
İstanbul'da, yalnız yaşayan 59 yaşındaki Ruhan Çalu, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Komşuların daireden gelen sesler üzerine yaptığı ihbarla ortaya çıkan cinayetle ilgili şüpheli, olayın ardından Kocaeli'nde teslim oldu. Yapılan çalışmalarda, maktulle hiçbir bağlantısı olmayan 20 yaşındaki Mert Deniz G.'nin, kapıyı çalıp açan Çalu'yu bıçaklayıp öldürdüğü belirlendi. Üniversite öğrencisi olan şüpheli adliyeye sevk edildi. Katledilen Çalu'nun cep telefonu da boş bir arazide bulundu
İstanbul'da kan donduran olay, Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak’ta dün meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 59 yaşındaki Ruhan Çalu’nun dairesinden gelen bağrışma sesleri üzerine komşular polise ihbarda bulundu.Ruhan Çalu, 59 yaşında hiç tanımadığı birisi tarafından katledildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, açık kapıdan girdikleri dairede Çalu'yu bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ruhan Çalu’nun aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.Mert Deniz G., 20 yaşında ve üniversite öğrencisi.
TAKSİYLE KOCAELİ’NE GİTMİŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan çalışmada polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin olaydan sonra bir taksiye binerek Kocaeli’ne gittiği belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için bölgede operasyon başlatılırken, cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf eden Mert Deniz G., Kocaeli’nde karakola giderek teslim oldu.
20 YAŞINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen 20 yaşındaki şüpheli Mert Deniz G.’nin üniversite öğrencisi olduğu ve herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.
CİNAYETİN NEDENİNİ SÖYLEMEDİ
Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini söyleyen Mert Deniz G.’nin, olayı neden gerçekleştirdiği konusunda bilgi vermediği öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda, üniversite öğrencisi Mert Deniz G.’nin öldürdüğü Ruhan Çalu ile hiçbir akrabalık ya da tanışıklık bağının bulunmadığı belirlendi. Şüphelinin ziline bastığı kapıyı açan Çalu’ya bıçakla saldırıp öldürdüğü öğrenildi.
CEP TELEFONU ARAZİDE BULUNDU
Yapılan çalışmalarda Çalu’ya ait cep telefonunun şüpheli tarafından alındığı tespit edildi. Çalışmalarda Çalu’nun cep telefonu adrese yakın boş bir arazide bulundu. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.