Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, açıklamada bulundu. Ünlüer, "1 öğretmen, 3 öğrenci olmak üzere 4 vefatımız, 20 de yaralımız var. Saldırgan, 8'inci sınıf öğrencisi ve babası da eski emniyet personeli. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci, 5 silah ve 7 şarjörle baskını gerçekleştiriyor" dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırı sonrası kente gitmek için yola çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcısı vekili, 4 Başsavcı görevlendirilmiştir. Yayın yasağı getirilmiştir" dedi