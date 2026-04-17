        Haberler Dünyadan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor

        New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor

        Seçim zaferiyle ABD siyasetine damga vuran, ilk Müslüman ve ilk Hint asıllı New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, geçmişteki rap kariyerinden para kazanmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:46 Güncelleme:
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor

        New York'u yöneten ilk Müslüman ve ilk Hint asıllı Amerikalı olan Zohran Mamdani, çok dilli rapçi olarak kısa süren kariyerinden hâlâ kazanç elde ediyor. 34 yaşındaki Demokrat Partili siyasetçinin, politikacı olarak hızlı yükselişi, hip-hop gelirlerinde küçük de olsa bir artışa neden oldu. Mamdani, geçen yıl şarkılarının telif haklarından 1643 dolar kazandı. Bu rakam 2024'te 1267 dolardı.

        Mamdani'nin telif gelirinin yarısının ABD dışındaki ülkelerden olduğu öğrenildi.

        'Young Cardamom' ve 'Mr. Cardamom' takma adlarıyla rap yapan Mamdani, telif geliri elde etmesine şaka yollu bir açıklama yaparak, New York'ta yaşayanların gelirlerini artırmak istiyorlarsa "Spotify'a gitmeleri gerektiğini" söyledi. Belediye Başkanı, "Birçok insan dinlediklerini söylüyor. Ama dinlemiyorlar" dedi.

        Mamdani, lise yıllarında rap yapmaya başladı ve 20'li yaşlarında Hint yassı ekmeğinden sömürgeciliğe kadar çeşitli konularda toplumsal duyarlılık içeren şarkılar çıkardı. Kendini, çocukluk kahramanları olan indie-rap grubu Das Racist'in izinden giden "C sınıfı bir rapçi" olarak tanımladı. 'HAB' diye de bilinen Ugandalı rapçi Abdul Bar Hussein'le 2016'da Sidda Mukyaalo adlı kısa çalarlarını çıkarmışlardı.

        Dün basınla paylaşılan vergi beyannameleri, Mamdani'nin 2025 gelirinin büyük kısmının eyalet meclis üyesi olarak aldığı 131 bin 296 dolarlık maaşından geldiğini gösterdi. Eşi ise grafik tasarım işinden ek olarak 10 bin 10 dolar kazandı. Mamdani ailesi, toplamda yaklaşık 145 bin dolarlık ortak gelir bildirdi. Çift ayrıca federal hükümetten 5 bin 704 dolar ve New York eyaletinden de 1307 dolar olmak üzere toplam 7 bin 11 dolarlık vergi iadesi alacak.

        Mamdani, belediye başkanı olarak bu yıl toplam 258 bin 750 dolar maaş alacak.

        #Zohran Mamdani
        #rap
        #müzik
        #telif
