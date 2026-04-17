        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Galatasaray - Zaragoza: 63-56 (MAÇ SONUCU) EuroLeague'de Türk finali: Fenerbahçe-Galatasaray!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Casademont Zaragoza: 63-56 (MAÇ SONUCU)

        Kadınlar EuroLeague'de final Türk derbisine sahne olacak, kupa Türkiye'ye gelecek! Fenerbahçe Opet'in ardından Galatasaray Çağdaş Faktoring de Altılı Final yarı finalinde ev sahibi İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 yenerek 12 yıl sonra finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, 19 Nisan Pazar günkü finalde ezeli rakibi Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 23:23
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague Altılı Final yarı final maçında ev sahibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup ederek finale yükseldi.

        Sarı-kırmızılılar, şampiyon olduğu 2014 yılının ardından tarihinde 2. kez EuroLeague finaline adını yazdırdı.

        12 YIL SONRA TÜRK FİNALİ!

        Galatasaray böylece finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Türk derbisine sahne olacak final mücadelesi 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

        İki takım daha önce 2014 yılında fialde karşılaşmış, Cimbom rakibini mağlup ederek kadınlar EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan ilk Türk takımı olmuştu.

        Salon: Pabellon Principe Felipe

        Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Juozas Barkauskas (Litvanya)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 11, Derin Erdoğan 9, Juhasz 3, Johannes 16, Kuier 12, Williams 12, Gökşen Fitik

        Casademont Zaragoza: Bankole 2, Ortiz 2, Hempe 18, Fingall 4, Vorackova 4, Leite 12, Flores, Pueyo 2, Oma, Hermosa 2, Gueye 7, Mawuli 3

        1. Periyot: 24-4

        Devre: 37-20

        3. Periyot: 49-34

        Beş faulle çıkan: 36.51 Gueye (Casademont Zaragoza), 37.37 Gökşen Fitik (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

