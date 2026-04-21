Sezen Aksu'dan A Milli Futbol Takımına özel şarkı

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı eleyerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi alması, tüm Türkiye'de büyük bir coşku yaratmıştı. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolculuğu için hazırlıkları devam ederken, takıma eşlik edecek yeni bir şarkının yapılması yönündeki talepleri de beraberinde getirdi.

Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu milli takım için özel bir şarkı kaleme aldı. Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Aksu'nun yazdığı şarkının söz ve müziği kendisine ait. Ancak parçayı hangi şarkıcının seslendireceği ise henüz belli değil.

Öte yandan Gözlerden uzak bir yaşam süren ve sahnelere ara veren Sezen Aksu, oğlu Mithat Can Özer'in objektifinden yansıyan fotoğrafıyla da gündeme geldi.

Sezen Aksu, en son Şubat ayında Cihangir'de basın mensuplarını tarafından görüntülenmişti.