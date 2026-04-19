Coşkun Sabah'tan TFF'ye sitem: Gönül koydum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Coşkun Sabah, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sabah, yeni bir çalışma içerisinde olduğunu ifade ederek "Tekli şarkılarımız var. Buradaki stüdyomuzda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"ONA KAFA TUTUYORMUŞUM GİBİ ALGILANIR"

Sinan Akçıl'ın Milli Takım için hazırladığı şarkıyla ilgili soruları yanıtlayan Coşkun Sabah, "Milli Takım için şarkı yapmayı ben de çok isterdim. 1995 yılında Toronto'daki Türkiye-Kanada maçında İstiklal Marşı'nı sahada canlı okuyarak bir rekor kırdım. Sinan Akçıl şu an bir çalışma yaptığı için şimdi benim yapmam etik olmaz, ona kafa tutuyormuşum gibi algılanır" ifadelerini kullandı.

"NEDEN BANA DA BİR TEKLİF YAPILMADI?"

Türkiye Futbol Federasyonu'na da sitem eden Sabah, "Federasyona alındım, gönül koydum. Bana neden teklif yapılmadı?" diyerek, gülümsedi.