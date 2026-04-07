Sinan Akçıl'dan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Besteci ve müzisyen Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na makamında ziyarette bulundu. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Akçıl'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti.

Akçıl ile Hacıosmanoğlu'nun fotoğrafları Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Öte yandan A Millî Futbol Takımımız, 1 Nisan'da 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar, uzun bir aranın ardından adını yeniden Dünya Kupası'na yazdırmayı başardı.

Son olarak 2002 yılında Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye'nin bu başarısı, sosyal medyada da büyük bir coşkuyla karşılandı. Turnuvaya katılım hakkı kazanılmasının ardından heyecanlanan sosyal medya kullanıcıları, Milli Takım için yeni bir marş yapılması yönünde taleplerde bulunmaya başlanmıştı.

Birçok müziksever Tarkan'dan yeni bir turnuva şarkısı beklerken, farklı isimler de gündeme gelmeye başlamıştı. Bu isimlerden biri olan Sinan Akçıl, kendisinden şarkı bekleyen dinleyicilerine yeşil ışık yakmıştı. Akçıl, "Bana da çok mesaj atıyorsunuz, sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" diyerek Milli Takım'a özel bir marş hazırlayacağının sinyalini vermişti.