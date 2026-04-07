        Sinan Akçıl'dan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyaret

        Geçtiğimiz günlerde "2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" diyerek Milli Takım'a özel bir marş hazırlayacağının sinyalini veren Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti

        Giriş: 07.04.2026 - 15:41 Güncelleme:
        TFF Başkanını ziyaret etti

        Besteci ve müzisyen Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na makamında ziyarette bulundu. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Akçıl'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti.

        Akçıl ile Hacıosmanoğlu'nun fotoğrafları Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Öte yandan A Millî Futbol Takımımız, 1 Nisan'da 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar, uzun bir aranın ardından adını yeniden Dünya Kupası'na yazdırmayı başardı.

        Son olarak 2002 yılında Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye'nin bu başarısı, sosyal medyada da büyük bir coşkuyla karşılandı. Turnuvaya katılım hakkı kazanılmasının ardından heyecanlanan sosyal medya kullanıcıları, Milli Takım için yeni bir marş yapılması yönünde taleplerde bulunmaya başlanmıştı.

        Birçok müziksever Tarkan'dan yeni bir turnuva şarkısı beklerken, farklı isimler de gündeme gelmeye başlamıştı. Bu isimlerden biri olan Sinan Akçıl, kendisinden şarkı bekleyen dinleyicilerine yeşil ışık yakmıştı. Akçıl, "Bana da çok mesaj atıyorsunuz, sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" diyerek Milli Takım'a özel bir marş hazırlayacağının sinyalini vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

        Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, İstanbul'da 19, Yalova'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!