Haberler Gastro Seyahat Arnavutluk’ta tatil yapmanız için 5 neden

Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden Turkuaz sahilleri, heybetli dağları, taş evleriyle dolu kadim kentleri, leziz mutfağı ve hareketli gece hayatıyla dikkat çeken Arnavutluk bu yıl turist rekoru kırdı. Gözde Akgüngör Pamuk gastro24@haberturk.com Giriş: 03.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:38 facebook

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Balkanlar’da en gizli saklı kalan ve potansiyelini açığa çıkaramayan ülkelerin başında muhtemelen Arnavutluk geliyor. Ancak Arnavutluk pandeminin ardından hızla toparlanarak henüz bu sene sona ermeden turist rekoru kırdı. Son yıllarda turizm yatırımlarının artması ve Avrupalı turistin ilgisini çekmesiyle Balkanlar’ın yeni gözdesi olan Arnavutluk, Türkler için de bir cazibe merkezi olmaya başladı.

2,8 milyon nüfusu olan ülke, yılın ilk 8 ayında neredeyse nüfusunun 3 katı kadar yani 7.2 milyon turist ağırlayarak bir ilki gerçekleştirdi. Daha çarpıcı olan ise Çevre ve Turizm Bakanlığı’ndan edindiğimiz bilgiye göre Türkiye’den Arnavutluk’a gelen turist sayısının (135 bin) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132 artış göstermiş olması. Peki nedir bu Balkan ülkesini cazip kılan, gelin bakalım.

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1- Türk vatandaşlarına vize uygulamıyor Avrupa sözkonusu olunca Türk vatandaşları için uçak bileti alıp yola koyulmak naif bir hayalden ibaret. Son yıllardaki Schengen vizesi uygulamalarına bakınca, vize başvurusu yapmak bile belirsiz bir bekleyişe girmek demek. Tüm evrak işleri, maliyeti ve sonunda vizenin çıkıp çıkmayacağını bilememek, küçük bir ihtimal de olsa vize alamamak; bütün bunlar plan yapmayı zorlaştıran büyük bir engele dönüşüyor. Ama Balkan ülkelerinin çoğu gibi Arnavutluk da Avrupa Birliği’ne üye olmadığı için Schengen vizesine ihtiyaç duyulmuyor. Yani bilet bulduğunuzda, sadece pasaportla uçağa atlayabilirsiniz.

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2- Ulaşımı kolay Türkiye ve Arnavutluk arasındaki uçuş sayısı arttığı için Arnavutluk’a ucuz uçak bileti bulabilir hatta burayı merkez üs yaparak Karadağ veya Makedonya gibi ülkelere de daha ekonomik şekilde seyahat edebilirsiniz. Araba kiralayarak, isterseniz ülke sınırlarında, isterseniz yakın ülkeleri gezebilirsiniz. Yolların bozuk olduğuyla ilgili çok fazla şehir efsanesi duyarsanız aldanmayın, biraz da yapılan yeni yol ve tüneller sayesinde, arabayla gezmenin gayet kolay olduğunu göreceksiniz. Şöyle diyelim başkent Tiran’dan, ülkenin en güney ucuna 4 saatte

gidebilirsiniz. Yine Tiran’dan başka bir turizm merkezi olan Karadağ’ın en popüler yeri Kotor Körfezi’ne 200 km, Makedonya’nın meşhur Ohri şehrine 130 km, Kosova’nın başkenti Priştine’ye 260 km mesafe bulunuyor, üstelik bayram, tatil vs olsa dahi ülke sınırlarında yıpratıcı bir sıra beklemenize gerek kalmayacak.