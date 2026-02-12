Canlı
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleksandar Vucic ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleksandar Vucic ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada belirsizliğin arttığı dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barış ve huzurun tesisi için çalışıyoruz. Balkanları asla ihmal etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Vucic ise, Balkan Barış Platformu'na dikkat çekerken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok deneyimli bir lider." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 18:09 Güncelleme: 12.02.2026 - 19:00
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

        Merdivenlerde Türk ve Sırp bayrakları önünde fotoğraf çektiren Erdoğan ve Vucic, daha sonra görüşmeye geçti.

        Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 5 milyar olduğunu ifade ederken, Balkanların istikrarına vurgu yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

        "Yatırımcılarımızın Sırbistan'a gösterdikleri alaka bizleri memnun ediyor. 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken bu rakam 1500'ü aşmış, 300 milyon dolar yatırımı bulmuştur.

        Müteahhitlerimiz 100'e aşkın projeyle konut, yol, altyapı üretimine destek oluyor. Değerli dostumun altyapı yatırımları ve kalkınma stratejisinin etkisi olduğu görülüyor. Bizim de Sırbistanlı yatırımcıları Türkiye'ye beklediğini eklemek istiyorum.

        Halklarımızın birbirine daha yakından özellikle tanıma isteğinin en güzel tezahürü artan karşılıklı turist sayılarıdır. Bugün Türkiye, Sırp turistleri için ikinci turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler arasında ilk sırada yer alıyor. Sırbistan'da Türkçe öğrenimine yoğun ilgi görüyoruz. Bu ilginin Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarımız tarafından layıkıyla çalışmalar sürüyor.

        Sayın Vucic'in projelerini takip ediyoruz. Bu vesile ile Sırbistan'daki müslüman toplumun yaklaşan Ramazan-ı Şerif'ini cani gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda Balkanlar'ı asla ihmal etmiyoruz. Bir yandan bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi tahkim ederken diğer yandan da bölgesel sahiplenmeyi esas alan girişimlerle halklarımızın huzur ve refahını desteklemeye gayret ediyoruz.

        Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısına 23 Ocak 2026'da İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Bu platforma verdiği destekten ötürü sayın Vucic'e teşekkür etmek istiyorum."

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

