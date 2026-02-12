Kayıp başvurusu ikinci cinayeti ortaya çıkardı: S.E.’nin Ümraniye’de öldürüldüğü belirlendi

İstanbul’da yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Kesik Baş Cinayeti” olarak bilinen Durdona Khakımova (37) cinayetiyle bağlantılı olarak S.E. (32) adlı kadının da aynı adreste öldürüldüğü tespit edildi. Polis, iki şüpheli D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) hakkında “kasten öldürme” suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyeti’ne göre, S.E. hakkında ailesi tarafından 6 Şubat 2026’da yapılan kayıp başvurusu üzerine başlatılan çalışmalarda, S.E.’nin 28 Aralık 2025’te Türkiye’ye giriş yaptığı ve Ümraniye’de bir evde kaldığı belirlendi. Ailesinin 23 Ocak 2026’dan itibaren kendisine ulaşamadığı tespit edildi.

İKİ OLAY ARASINDA BAĞLANTI KURULDU

Ekiplerin analizleri sonucu S.E.’nin en son görüldüğü adres netleşti. Aynı adreste 24 Ocak 2026’da Durdona Khakımova’nın öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine iki olay arasında bağlantı kuruldu. Güvenlik kamerası incelemelerinde S.E.’nin 23 Ocak’ta adrese girdiği, bir süre sonra Durdona Khakımova’nın katili olarak tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K.’nın da aynı adrese giriş yaptıkları görüldü. Polis, dört kişinin yaklaşık bir ay aynı evde kaldığını; S.E. ile G.A.K.’nın duygusal ilişki yaşadığının değerlendirildiğini aktardı.