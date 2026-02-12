Canlı
        Haberler Gündem Kayıp başvurusu ikinci cinayeti ortaya çıkardı: S.E.’nin Ümraniye’de öldürüldüğü belirlendi

        Kayıp başvurusu ikinci cinayeti ortaya çıkardı: S.E.’nin Ümraniye’de öldürüldüğü belirlendi

        Şişli'de hurda toplayıcı tarafından cesedi çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora'nın öldürüldüğü ortaya çıktı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 12.02.2026 - 18:58 Güncelleme: 12.02.2026 - 18:58
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        İstanbul’da yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Kesik Baş Cinayeti” olarak bilinen Durdona Khakımova (37) cinayetiyle bağlantılı olarak S.E. (32) adlı kadının da aynı adreste öldürüldüğü tespit edildi. Polis, iki şüpheli D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) hakkında “kasten öldürme” suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

        İstanbul Emniyeti’ne göre, S.E. hakkında ailesi tarafından 6 Şubat 2026’da yapılan kayıp başvurusu üzerine başlatılan çalışmalarda, S.E.’nin 28 Aralık 2025’te Türkiye’ye giriş yaptığı ve Ümraniye’de bir evde kaldığı belirlendi. Ailesinin 23 Ocak 2026’dan itibaren kendisine ulaşamadığı tespit edildi.

        İKİ OLAY ARASINDA BAĞLANTI KURULDU

        Ekiplerin analizleri sonucu S.E.’nin en son görüldüğü adres netleşti. Aynı adreste 24 Ocak 2026’da Durdona Khakımova’nın öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine iki olay arasında bağlantı kuruldu. Güvenlik kamerası incelemelerinde S.E.’nin 23 Ocak’ta adrese girdiği, bir süre sonra Durdona Khakımova’nın katili olarak tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K.’nın da aynı adrese giriş yaptıkları görüldü. Polis, dört kişinin yaklaşık bir ay aynı evde kaldığını; S.E. ile G.A.K.’nın duygusal ilişki yaşadığının değerlendirildiğini aktardı.

        ÇÖP KONTEYNERLERİNE BIRAKILDI

        Teknik takip ve saha çalışmaları, 24 Ocak’ta şüphelilerin evden defalarca siyah çöp torbalarıyla çıkıp geri döndüklerini, sonrasında beyaz bir valizle ayrılarak Fatih’e geçtiklerini ve valizdeki parçaları bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra Yenikapı Marmaray İstasyonu’na yöneldiklerini ortaya koydu. Durdona Khakımova cinayetinden tutuklu bulunan iki şüpheliyle yapılan görüşmelerde, S.E.’nin 23 Ocak’ta aynı ikamette kesici aletle öldürüldüğü; cesedin parçalara ayrılarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bırakıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla cezaevinden çıkarılarak gözaltına alınan D.A.U.T. ve G.A.K. hakkında “kasten öldürme” suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin 13 Şubat 2026’da adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku Haberi Görüntüle
        SİVAS - Sivasta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda 51 araç hasar gördü

        Aracın olay yerinden çekici ile götürülmesi Sivasta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda 51 araç hasar gördü

