        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor" | Dış Haberler

        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmaları gerektiğini ifade ederken "Önümüzdeki ay bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum." diye konuştu. Trump, anlaşmaya varılamaması durumunda, İran'ın zor bir dönem yaşayacağını işaret etti.

        Giriş: 12.02.2026 - 22:09 Güncelleme: 12.02.2026 - 22:21
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmaları gerektiğini ifade ederken "Önümüzdeki ay bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Trump, istediği vakte kadar İran'la görüşmeyi sürdüreceğini bildirirken, anlaşmaya varılamaması hâlinde, İran için durumun "travmatik" olacağını ve zor bir dönem geçireceğini belirtti.

