Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı dördüncü çeyrek Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini açıkladı. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,9 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Türkiye genelinde, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,0 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,5 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 0,8 oranında azaldı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA'DA

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 7,8, 8,1 ve 7,1 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25,0, 36,5 ve 31,3 oranlarında artış gösterdi.