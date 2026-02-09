C vitamini bombası bu besinler portakalı geride bırakıyor! Kırmızı biberden kiviye C vitamini deposu besin önerileri!
C vitamini denince akla ilk gelen meyve portakal olsa da, aslında mutfağımızda çok daha güçlü kaynaklar bulunuyor. Bazı sebze ve meyveler, portakaldan katbekat fazla C vitamini içeriyor. İşte detaylar!
Bağışıklığı güçlendirmek için her gün portakal tüketmek şart değil. C vitamini açısından zengin pek çok besin, sofralarda sıkça yer almasına rağmen çoğu zaman fark edilmiyor. Detaylar haberimizin devamında…
PORTAKAL DIŞINDA C VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER
C vitamini denince akla ilk olarak portakal gelse de, bu güçlü vitaminin çok daha zengin kaynakları bulunuyor.
Bağışıklık sistemini destekleyen, cilt sağlığında önemli rol oynayan ve vücudu serbest radikallere karşı koruyan C vitamini, pek çok sebze ve meyvede portakaldan bile daha yüksek oranlarda yer alıyor.
KIRMIZI VE YEŞİL BİBER ZİRVEDE
Kırmızı biber, C vitamini açısından listenin başında geliyor. Çiğ tüketildiğinde 100 gramında bir portakalın yaklaşık üç katı C vitamini barındırıyor. Yeşil biber de benzer şekilde güçlü bir kaynak. Salatalarda ve hafif pişirilmiş yemeklerde tercih edildiğinde besin değerini büyük ölçüde koruyor.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERİN GÜCÜ
Brokoli, brüksel lahanası, ıspanak ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler hem C vitamini hem de antioksidanlar açısından oldukça zengin.
Özellikle brokoli, bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkıyor. Buharda kısa süreli pişirme, vitamin kaybını azaltıyor.
KİVİ, ÇİLEK VE KUŞBURNU
Kivi, küçük boyutuna rağmen C vitamini deposu olarak biliniyor. Çilek ise tatlı ihtiyacını karşılarken bağışıklığı da destekliyor.
Kuşburnu ise geleneksel mutfakta sıkça kullanılan, C vitamini oranı portakalı açık ara geride bırakan güçlü bir besin olarak dikkat çekiyor.
TROPIKAL MEYVELER DE LİSTEDE
Ananas, mango ve papaya gibi tropikal meyveler de yüksek C vitamini içeriğine sahip. Özellikle papaya, sindirimi destekleyen enzimlerle birlikte bağışıklık sistemine katkı sağlıyor.