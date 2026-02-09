Habertürk
        Yaşam C vitamini bombası bu besinler portakalı geride bırakıyor! Kırmızı biberden kiviye C vitamini deposu besin önerileri!

        C vitamini bombası bu besinler portakalı geride bırakıyor! Kırmızı biberden kiviye C vitamini deposu besin önerileri!

        C vitamini denince akla ilk gelen meyve portakal olsa da, aslında mutfağımızda çok daha güçlü kaynaklar bulunuyor. Bazı sebze ve meyveler, portakaldan katbekat fazla C vitamini içeriyor. İşte detaylar!

        Giriş: 09.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 09.02.2026 - 08:30
        1

        Bağışıklığı güçlendirmek için her gün portakal tüketmek şart değil. C vitamini açısından zengin pek çok besin, sofralarda sıkça yer almasına rağmen çoğu zaman fark edilmiyor. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        PORTAKAL DIŞINDA C VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER

        C vitamini denince akla ilk olarak portakal gelse de, bu güçlü vitaminin çok daha zengin kaynakları bulunuyor.

        3

        Bağışıklık sistemini destekleyen, cilt sağlığında önemli rol oynayan ve vücudu serbest radikallere karşı koruyan C vitamini, pek çok sebze ve meyvede portakaldan bile daha yüksek oranlarda yer alıyor.

        4

        KIRMIZI VE YEŞİL BİBER ZİRVEDE

        Kırmızı biber, C vitamini açısından listenin başında geliyor. Çiğ tüketildiğinde 100 gramında bir portakalın yaklaşık üç katı C vitamini barındırıyor. Yeşil biber de benzer şekilde güçlü bir kaynak. Salatalarda ve hafif pişirilmiş yemeklerde tercih edildiğinde besin değerini büyük ölçüde koruyor.

        5

        YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERİN GÜCÜ

        Brokoli, brüksel lahanası, ıspanak ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler hem C vitamini hem de antioksidanlar açısından oldukça zengin.

        6

        Özellikle brokoli, bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkıyor. Buharda kısa süreli pişirme, vitamin kaybını azaltıyor.

        7

        KİVİ, ÇİLEK VE KUŞBURNU

        Kivi, küçük boyutuna rağmen C vitamini deposu olarak biliniyor. Çilek ise tatlı ihtiyacını karşılarken bağışıklığı da destekliyor.

        8

        Kuşburnu ise geleneksel mutfakta sıkça kullanılan, C vitamini oranı portakalı açık ara geride bırakan güçlü bir besin olarak dikkat çekiyor.

        9

        TROPIKAL MEYVELER DE LİSTEDE

        Ananas, mango ve papaya gibi tropikal meyveler de yüksek C vitamini içeriğine sahip. Özellikle papaya, sindirimi destekleyen enzimlerle birlikte bağışıklık sistemine katkı sağlıyor.

        10

        DOĞRU TÜKETİM ÖNEMLİ

        C vitamini ısıya ve ışığa karşı hassas bir vitamin. Bu nedenle sebze ve meyveleri mümkün olduğunca çiğ ya da kısa sürede pişirerek tüketmek, vitamin değerinden maksimum fayda sağlamaya yardımcı oluyor.

