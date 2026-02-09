C vitamini bombası bu besinler portakalı geride bırakıyor! Kırmızı biberden kiviye C vitamini deposu besin önerileri!

DOĞRU TÜKETİM ÖNEMLİ

C vitamini ısıya ve ışığa karşı hassas bir vitamin. Bu nedenle sebze ve meyveleri mümkün olduğunca çiğ ya da kısa sürede pişirerek tüketmek, vitamin değerinden maksimum fayda sağlamaya yardımcı oluyor.