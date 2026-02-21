Alman diktatör Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor

Adolf Hitler'in doğduğu ev polis karakoluna dönüştürülüyor.

Avusturya hükümeti, Hitler'in doğduğu evin izlerini kaybettirmek istiyor. Bu konuyla ilgili bir yasa çıkaran ve harap durumdaki evi özel mülkün sahibinden alan hükümet, evi polis karakoluna çevirmekte kararlı.

Almanya sınırındaki Braunau am Inn kasabasındaki evin önünde Sibylle Treiblmaier, "Bu iki ucu keskin bir kılıç" dedi.

Geçen yıl Braunau am Inn'de Nazilerle bağlantılı isimlere sahip iki cadde, aktivistlerin yıllarca süren şikayetlerinin ardından yeniden adlandırılmıştı.

Evin önündeki anıt taşında, "Barış, Özgürlük ve Demokrasi İçin. Bir Daha Asla Faşizm. Milyonlarca Ölü Uyarıyor" yazıyor.

Hitler'in 20 Nisan 1889'da doğduğu ve erken dönem hayatının kısa bir bölümünü geçirdiği ev, kasabanın tam merkezinde, dükkanların sıralandığı dar bir caddede bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, polis memurlarının "2026'nın ikinci çeyreğinde" taşınmasının planlandığını açıkladı. Gazeteciler bu hafta evi ziyaret ettiğinde, işçiler yenilenen cepheye son rötuşları yapıyorlardı.

Ancak evin polis karakoluna dönüştürülme fikri bölge halkında tartışma yarattı.

Holokost kurbanlarını temsil eden Mauthausen Komitesi Avusturya üyesi yazar Ludwig Laher, "Polis karakolu sorunlu bir durum, çünkü polis her siyasi sistemde devletin istediğini korumakla yükümlüdür" diyor.

Evin insanların barışın inşasını tartışmak için bir araya gelecekleri bir yere dönüştürme fikrinin büyük destek gördüğü vurgulanıyor.

Ayrıca, yeniden inşa için harcanan 20 milyon avro tutarındaki maliyeti de eleştirdi.

Bazı sakinler, yıllar önce İçişleri Bakanlığı tarafından kiralanmış ve engelliler için bir merkez olarak kullanılmış olan bu binanın yeniden tasarlanmasından yana.

Alman diktatör Hitler'in doğduğu ev ve kullandığı tüm yapılarla ilgili tartışmalar muhtemelen daha uzun süre devam edecek.