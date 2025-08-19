Çin’de film gibi teknoloji! İnsan bebeği doğurabilen ilk gebelik robotu

Bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştüren bir yenilik Çin’de hayat bulacak. Guangzhou merkezli Kaiwa Teknoloji, Dr. Zhang Qifeng liderliğinde, insan bebeği taşıyıp doğurabilen dünyanın ilk gebelik robotunu geliştiriyor. 2026’da prototipinin piyasaya sürülmesi hedeflenen bu humanoid, yapay rahim teknolojisiyle gebeliği baştan sona taklit edecek.The Telegraph’ın haberine göre, infertiliteyle mücadele eden çiftlere ve biyolojik gebelik istemeyen bireylere umut vadeden proje, etik ve yasal boyutlarıyla da yoğun tartışmalara yol açıyor.

YAPAY RAHİM TEKNOLOJİSİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kaiwa Teknoloji’nin geliştirdiği gebelik robotu, geleneksel bir inkübatörden çok daha ileri bir teknoloji sunuyor. Dr. Zhang Qifeng’e göre, robotun içinde yer alan yapay rahim, bir hortum aracılığıyla fetüse gerekli besinleri sağlayarak gebeliği konsepsiyondan doğuma kadar destekleyecek. Teknolojinin “olgun bir aşamada” olduğu belirtiliyor, ancak yumurta ve spermin nasıl dölleneceği ve rahme nasıl yerleştirileceği henüz açıklanmadı. Prototipin 2026’da yaklaşık 100.000 yuan (yaklaşık 14.000 USD) fiyatla piyasaya sürülmesi planlanıyor.

ETİK VE YASAL TARTIŞMALAR

Gebelik robotu, Çin sosyal medyasında geniş yankı uyandırdı. Eleştirmenler, fetüsün anneyle bağ kuramamasını “zalimce” olarak nitelendirirken, yumurta ve sperm kaynaklarının nasıl temin edileceği sorusu belirsizliğini koruyor. Feminist aktivist Andrea Dworkin gibi düşünürler, geçmişte yapay rahim teknolojisinin kadınların gebelik deneyimini değersizleştirebileceği uyarısında bulunmuştu. Guangdong Eyaleti yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve yasal öneriler, teknolojinin etik ve yasal çerçevesini oluşturmak için sürüyor.