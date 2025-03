Özcan Deniz'den kardeşine; "Beni sattın"

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz deyim yerindeyse kanlı - bıçaklı oldu. İki kardeş, her açıklamasıyla aralarındaki köprüleri biraz daha atıyor, "Et, tırnaktan ayrılır mı?" sözünü biraz daha geçersiz kılıyor.

Ercan Deniz

"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİN"15 gün boyunca suskun kalan Özcan Deniz, en sonunda patladı. Ağabeyinin uyuşturucu bağımlısı ve dolandırıcı olduğunu belirten ünlü şarkıcı şunları söyledi; Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiç bir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük KIZ KARDEŞİMİZ MELEK de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak enses küfürler ettiğin kız kardeşim SİBEL tertemiziz. Korkutarak, ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! YASAKLI MADDELERE bulaştın, Alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin,gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya ant içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. ŞU AN SENİN YAPTIĞIN GİBİ SATMADIM. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar "Şahsiyet yoksunu" olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hakketmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın.