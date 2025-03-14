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        Haberler Magazin Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz: Kendimi de onları da yakmaya hazırım - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz: Kardeşimi ben ihbar ettim

        Geçtiğimiz günlerde 'İmar kirliliğine neden olmak' suçundan ifade eden veren Özcan Deniz hakkında vergi incelemesi de başlatılmıştı. Özcan Deniz'in aynı zamanda eski menajeri olan ağabeyi Ercan Deniz; "Kardeşim vergi kaçırıyor, ben ihbar ettim. Kendimi de onları da yakmaya hazırım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:09
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        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
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        Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz hakkında, İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

        Ünlü şarkıcı, inşaat sahibinin kendisi olmadığını ve mağdur olduğunu söyleyerek; "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez" ifadelerini kullanmış ve ağabeyi Ercan Deniz'i suçlamıştı.

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        Ercan Deniz de ardından kardeşiyle ilgili sert açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamalarını ihbar olarak kabul eden Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Özcan Deniz hakkında inceleme başlatmıştı.

        Yeni açıklamalarda bulunan Ercan Deniz, kardeşini vergi kaçırmakla suçladı. Ercan Deniz; "Şu anda 2 milyon 250 veya 2,5 milyon para alıyor diziden. Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gideceğim masalarına koyacağım. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Hepimiz cezamız neyse çekelim. Ben ceza çekmeye razıyım usta. Kendimi de onları da yakmaya hazırım" dedi.

        Bir televizyon programına konuşan Ercan Deniz ayrıca; "4 senede 35 milyon beyan etmiş, 4 senede 100 milyon kredi kartı harcaması var. Bir de 30 milyonluk arabası var. Ayrıyeten inşaatlara 100 milyon lira para yatırmış. Bütün şirketi, bütün kredilerini kullanarak, kız kardeşimle beraber şirketin içini boşalttılar. Dolandırdılar ve içi boş şirketi bana devrettiler. 'Beni yakıyorsunuz, beni yakarsanız siz de yanarsınız' dedim. Yurt dışına parayı kaçırıyor" ifadelerini kullandı.

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        #Ercan Deniz
        #özcan deniz
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