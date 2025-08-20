Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 28° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 34° Trabzon Bulutlu 28° Bursa Kısmen Güneşli 26° Adana Parçalı bulutlu 35° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 35°

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 31°C Parçalı bulutlu EDİRNE °C, 31°C Parçalı bulutlu, İSTANBUL °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, DENİZLİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 32°C Parçalı bulutlu, ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM SAMSUN °C, 32°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 28°C