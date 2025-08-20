Habertürk
Habertürk
        Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor - 20 Ağustos Hava Durumu

        Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Çankırı, Konya, Balıkesir ve Hatay gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 07:31 Güncelleme: 20.08.2025 - 07:31
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Bulutlu 28°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 26°

        Adana

        Parçalı bulutlu 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        EDİRNE °C, 31°C

        Parçalı bulutlu,

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu,

        DENİZLİ °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, batı ilçelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        YOZGAT °C, 29°C

        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 32°C

        Parçalı bulutlu,

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

