Yalnızca basit bir mevsim geçişi değil; yorgunluk, umutsuzluk ve hayattan keyif alamama gibi belirtiler, sonbahar depresyonunun işaretleri olabilir. İşte korunmak için uygulanabilecek etkili yöntemler...

SONBAHAR DEPRESYONU: BELİRTİLERİ, NEDENLERİ VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Mevsimsel depresyonun en yaygın türlerinden biri olan sonbahar depresyonu, günlerin kısaldığı, hava koşullarının değiştiği ve güneş ışığının azaldığı dönemlerde ortaya çıkar. Tıbbi literatürde “mevsimsel duygu durum bozukluğu” olarak da bilinen bu durum, halk arasında genellikle “sonbahar depresyonu” şeklinde adlandırılır.

SONBAHAR DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ

Sonbahar depresyonu yaşayan kişilerde görülebilecek yaygın belirtiler şunlardır:

- Günün büyük bölümünde mutsuz ve depresif hissetmek,

- Sürekli üzüntü ve kaygı duymak,

- Yoğun yorgunluk ve bitkinlik,

- Umutsuzluk ve değersizlik düşünceleri,

- Sinirlilik ve huzursuzluk,

- Uyku düzeninde bozulma, özellikle aşırı uyuma,

- Karbonhidrat ağırlıklı besinlere yönelme,

- İştah artışı ve kilo alımı,

- Cinsel istekte azalma,

- Konsantrasyon zorlukları,

- Kol ve bacaklarda ağırlık hissi,

- Daha önce keyif alınan aktivitelerden uzaklaşma,

- Sosyal ilişkilerden kaçınma, - Alkol kullanımında artış, - Ölüm ya da intihar düşünceleri.

SONBAHAR DEPRESYONUNUN NEDENLERİ Sonbaharda günlerin kısalması ve güneş ışığına daha az maruz kalmak, vücudun biyolojik saatini etkileyerek ruh hâlinde değişikliklere yol açabilir. Bu durumun başlıca nedenleri şunlardır: Güneş ışığının azalması → Serotonin seviyesini düşürerek mutsuzluk hissini artırır. Melatonin üretiminin artması → Daha uykulu ve halsiz hissetmeye yol açar. D vitamini eksikliği → Ruh hâlini olumsuz etkiler. Sosyal izolasyon → Soğuk ve yağışlı hava insanların dışarı çıkmasını ve sosyalleşmesini engeller. Egzersiz eksikliği → Düzenli fiziksel aktivite yapılmaması depresyon riskini artırır. Genetik yatkınlık → Bazı kişiler mevsimsel depresyona daha duyarlıdır. SONBAHAR DEPRESYONUNU ÖNLEMEK İÇİN YÖNTEMLER 1. VİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİ - D vitamini takviyesi, - Magnezyum desteği, - B grubu vitaminleri (B6, B12, folat), - Antioksidanlar (C ve E vitamini). 2. DÜZENLİ EGZERSİZ Haftada en az 3 gün, 30-60 dakika süren yürüyüş, koşu, bisiklet ya da açık havada egzersiz yapmak ruh hâlini olumlu yönde etkiler.

3. UYKU DÜZENİ Biyolojik saatin korunması için düzenli uyku rutini oluşturulmalı ve özellikle sabahları gün ışığıyla birlikte uyanmaya özen gösterilmelidir. 4. BİTKİSEL ÇÖZÜMLER Sarı kantaron: Hafif ve orta düzeyde depresyon belirtilerini hafifletebilir. Triptofan içeren besinler: Ruh hâlini dengelemeye yardımcı olur. 5. IŞIK TERAPİSİ Gün ışığını taklit eden özel lambalarla yapılan ışık terapisi (fototerapi), sabah saatlerinde uygulanarak depresif belirtileri azaltabilir. REKLAM 6. MEDİTASYON VE YOGA Stres ve kaygıyı azaltan bu uygulamalar, uyku kalitesini artırarak ruhsal dengeyi korumaya yardımcı olur. 7. DOĞADA ZAMAN GEÇİRMEK Açık havada yürüyüş yapmak, güneş ışığından faydalanmak ve doğayla iç içe olmak sonbahar depresyonunu önlemede etkilidir. 8. SONBAHARDA BESLENME ÖNERİLERİ Sağlıklı beslenme, ruh hâlinin dengelenmesinde kritik rol oynar. Özellikle şu besinler faydalıdır: - Omega-3 kaynakları: Somon, uskumru, hamsi, ceviz, keten tohumu, soya fasulyesi, - Serotonin artırıcı gıdalar: Muz, süt ve süt ürünleri, yumurta, ıspanak, kuru yemişler, çilek, kabak çekirdeği, susam, - Antioksidanlar: Taze sebze-meyveler, yeşil yapraklı sebzeler. Ayrıca: - Düzenli ve dengeli öğünler tüketilmeli, - Günlük en az 2-2,5 litre su içilmeli, - Sağlıklı atıştırmalıklar (kuru yemiş, yoğurtlu meyveler, fırınlanmış sebze cipsleri) tercih edilmelidir.