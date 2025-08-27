Habertürk
        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi

        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi

        Rusya-Ukrayna Savaşı yaklaşık 4 yıldır devam ederken, Ukrayna Başbakanı, 18-22 yaş aralığındaki Ukraynalı erkeklerin yurt dışına çıkışının serbest hale geldiğini açıkladı

        AA / Habertürk
        27.08.2025 - 12:23
        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklere yurt dışına çıkmak serbest
        Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ülkesindeki 18-22 yaşlarındaki erkeklere getirilen yurt dışı çıkış yasağının kaldırıldığını duyurdu.

        Ukrinform'un haberine göre, Başbakan Sviridenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna sınırlarına ilişkin yapılan güncellemeye ilişkin detayları paylaştı.

        18 ila 22 yaşındaki Ukraynalı erkeklerin sınırı serbest bir şekilde geçebileceğini kaydeden Sviridenko, aynı kuralın çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan Ukrayna vatandaşları için de geçerli olacağını belirtti.

        Başbakan Sviridenko, "Ukraynalıların ana vatanlarıyla güçlü bağlarını korumalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

        SIKIYÖNETİM İLE YURT DIŞINA SEYAHAT YASAKLANMIŞTI

        Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaline yanıt olarak ilan edilen sıkıyönetimden bu yana, 18-60 yaş arası erkeklerin istisnai durumlar dışında yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı.

        Söz konusu yaş grubundaki erkeklerin yurt dışına çıkışı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik kapsamında yasaklanmıştı. 25 yaş ve üzeri olanlar askerlik hizmetine çağrılabilir.

        ASKERLİK YAŞI 25'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

        Ukrayna, 2024 yılında erkeklerin silahlı kuvvetlerine katılma yaşını 27'den 25'e düşürdü.

        Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, askerlikten kaçmak isteyen yüzlerce Ukraynalı, Polonya da dahil olmak üzere Avrupa'nın başka yerlerine iltica başvurusunda bulundu.

