Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ülkesindeki 18-22 yaşlarındaki erkeklere getirilen yurt dışı çıkış yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Ukrinform'un haberine göre, Başbakan Sviridenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna sınırlarına ilişkin yapılan güncellemeye ilişkin detayları paylaştı.

18 ila 22 yaşındaki Ukraynalı erkeklerin sınırı serbest bir şekilde geçebileceğini kaydeden Sviridenko, aynı kuralın çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan Ukrayna vatandaşları için de geçerli olacağını belirtti.

Başbakan Sviridenko, "Ukraynalıların ana vatanlarıyla güçlü bağlarını korumalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

REKLAM

SIKIYÖNETİM İLE YURT DIŞINA SEYAHAT YASAKLANMIŞTI

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaline yanıt olarak ilan edilen sıkıyönetimden bu yana, 18-60 yaş arası erkeklerin istisnai durumlar dışında yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı.

Söz konusu yaş grubundaki erkeklerin yurt dışına çıkışı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik kapsamında yasaklanmıştı. 25 yaş ve üzeri olanlar askerlik hizmetine çağrılabilir.