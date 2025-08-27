Habertürk
        Tayanç Ayaydın'ın eşi öğretmen, gezgin ve aktivist

        Tayanç Ayaydın'ın eşi öğretmen, gezgin ve aktivist

        Oyuncu Doğa Lara Akkaya'nın mesajlaşmalarını yayınlamasıyla bir ifşa dalgasının başlamasına neden olan Tayanç Ayaydın'ın eşinin kim olduğu merak konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 09:18 Güncelleme: 27.08.2025 - 09:21
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın kendisine gönderdiği; "Dünyanın en güzel kadını! Mutlu yıllar" mesajını sosyal medya hesabından yayımlamasıyla birçok oyuncu ve şarkıcı ifşa dalgası başlattı.

        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu Haberi Görüntüle

        Oyuncular ve şarkıcılar, uğradıkları tacizleri her geçen gün daha fazla anlatmaya başladı.

        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı" Haberi Görüntüle

        Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın kendisine gönderdiği mesaja verdiği cevabın şu şekilde olduğunu dile getirmişti; "Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?"

        Doğa Lara Akkaya'nın açıklamasında, Tayanç Ayaydın ile arasındaki mesajlaşmanın daha sonra şöyle devam ettiği görüldü.

        T.A: Sen çok özelsin benim için

        D.L.A: Lütfen bana bu şekilde yazma. Çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsızlık hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence bu yanlış bir şey."

        Doğa Lara Akkaya

        Doğa Lara Akkaya'nın; "Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?" sözlerinin ardından Tayanç Ayaydın'ın eşinin kim olduğu merak edildi.

        Sally Ghalayini - Tayanç Ayaydın

        Tayanç Ayaydın ile ABD'li öğretmen, gezgin ve aktivist Sally Ghalayini, bir davetteki arkadaş ortamında tanıştı. Ayaydın ile Ghalayini, yaklaşık 2 yıl süren ilişkilerinin ardından 2015'te evlendi. Bu evlilik, Ayaydın'ın ikinci evliliği oldu. Ünlü oyuncu, 2011'de evlendiği meslektaşı Bulut Köpük ile aynı yıl içinde boşandı.

        Farklı kültürlere bir hayli ilgi duyan Sally Ghalayini, 56 ülke gezerek dünyanın dörtte birini turlamasıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda bir aktivist olan Ghalayini, her fırsatta Gazze'ye bulunduğu saldırılar nedeniyle israil'e olan tepkisini dile getiriyor.

        #tayanç ayaydın
        #Sally Ghalayini
        #Doğa Lara Akkaya
        #ifşa
