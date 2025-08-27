Carlos Cuesta ısrarı! Vasco de Gama yeniden devrede
Galatasaray'da gelecek planları arasında yer almayan Carlos Cuesta için, Spartak Moskova'nın transferden çekilmesinin ardından Vasco de Gama yeniden devreye girdi.
Transferde kaleci ve stoper bölgesine yoğunlaşan Galatasaray, gelecek planları arasında yer almayan oyuncularla da yol ayrımına gidiyor.
Frankowski, Köhn ve Nelsson gibi isimleri gönderen sarı-kırmızılı takım; Carlos Cuesta'yı da kadrosunda düşünmüyor.
GÖRÜŞMELER TEKRAR BAŞLADI
Kolombiyalı stopere talipler olduğu bilinirken, Brezilya basını Vasco de Gama'nın tekrar görüşmelere başladığını aktardı.
Globo Esporte'nin haberine göre; Brezilya temsilcisi Spartak Moskova'nın transferde çekilmesinin ardından G.Saray'ın kapısını yine çaldı ve önemli mesafe kat etti.
TRANSFER MODELİ GÖRÜŞÜLÜYOR
Transferin bonservisli mi yoksa satın alma opsiyonlu kiralık olarak mı gerçekleşeceği konusunda G.Saray'la görüşmelerin devam ettiği yazıldı.
Vasco de Gama Başkanı Pedrinho'nun, Cuesta'nın Copa America'da gösterdiği performanstan çok etkilendiği ve transferi bitirmek istediği aktarıldı.