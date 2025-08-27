Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberi: Eşinin katlettiği Neşe Karakaya'nın yürek yakan mesajı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!

        Kayseri'de, eşi Onur Karakaya tarafından öldürülen 34 yaşındaki Neşe Karakaya'nın, cinayetten bir ay önce arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. O dönem yaşanan tartışma sonucu evi terk edip ailesinin yanına giden, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağı korkusu yaşayan Neşe Karakaya'nın, "Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" dediği görüldü

        Giriş: 27.08.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.08.2025 - 12:00
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Kayseri'de olay, 10 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya (34) arasında tartışma çıktı.

        SİLAHLA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya, evdeki tabancasıyla eşi Neşe Karakaya'ya peş peşe ateş etti.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken, eşi bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Onur Karakaya da yaşamını yitirdi. Neşe ve Onur Karakaya'nın cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        BABASININ EVİNE SIĞINMIŞ

        Çift arasında olaydan yaklaşık bir ay önce yine tartışma çıktığı, Neşe Karakaya'nın baba evine sığındığı belirtildi. Bu dönemde Neşe Karakaya'nın bir arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı.

        "YAKALAYAMAZ İNŞALLAH"

        Karakaya'nın arkadaşına, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağını söylediği görüldü. Arkadaşının, Neşe Karakaya'ya, 'Yakalayamaz inşallah. Allah, planlarını kendine çevirsin. Layığını bulsun, okunan ezanlar yüzü suyu hürmetine' dediği, Neşe Karakaya'nın da, 'Amin inşallah bacım. Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" yazdığı ortaya çıktı.

        BARIŞTIKTAN SONRA KATLEDİLDİ

        Diğer yandan Neşe Karakaya'nın Onur Karakaya'ya baba evine gittiğinde boşanma davası açtığı, Onur Karakaya ile barıştıktan sonra davadan vazgeçtiği öğrenildi.

