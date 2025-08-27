Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı! Kayseri'de, eşi Onur Karakaya tarafından öldürülen 34 yaşındaki Neşe Karakaya'nın, cinayetten bir ay önce arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. O dönem yaşanan tartışma sonucu evi terk edip ailesinin yanına giden, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağı korkusu yaşayan Neşe Karakaya'nın, "Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" dediği görüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.08.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.08.2025 - 12:00

