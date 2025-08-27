İspanya'da "La Tomatina" festivali: Binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentine bağlı olan Bunol kasabasında bu yıl 78'incisi düzenlenen "La Tomatina" festivalinde binlerce kişi kamyonlarla dağıtılan 120 ton domatesi birbirine attı.

İspanya'nın önemli festivallerinden olan ve 80 yıllık bir geçmişe sahip olduğu varsayılan domates savaşında bu yıl kullanılan domateslerin özel olarak yetiştirildiği ve insan tüketimine uygun olmayıp sadece festival için kullanıldığı yerel yönetim yetkilileri tarafından açıklandı.

İhale sonrasında 53 bin avro karşılığında alınan, ülkenin güneyindeki Extremadura bölgesinde üretilen domateslerin sadece festival için kullanılarak, geçmiş yıllardaki israf tartışmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bunol kasabasına özgü festival, bir dönem yasaklansa da 1945 yılından bu yana süregelen gelenekle, her yıl ağustos ayının son çarşamba günü kutlanıyor.

Festival'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek için Filistin bayrağı açıldı

Özellikle son 10 yıldır uluslararası katılımın yüksek olduğu La Tomatina için Bunol dışından gelenlerden alınan en düşük giriş ücreti geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 15 avro oldu.