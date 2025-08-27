Bursa'nın Yıldırım ilçesinde olay, dün saat 21.30 sıralarında, İncirli Caddesi’nde meydana geldi. Sevgi Şendilek (27) parktayken, eşi Doğan Şendilek (32) yanına geldi.

DHA'daki habere göre uyuşturucu kullandığı öne sürülen Doğan Şendilek, burada tartıştığı eşine, belinden çıkardığı bıçakla saldırdı.

Sevgi Şendilek, çoğu sırtına aldığı birçok bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları Sevgi Şendilek'i, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi Şendilek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KATİL KOCA YAKALANDI

Sevgi Şendilek'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Doğan Şendilek yakalandı.

EŞİNİN ALDATTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Doğan Şendilek’in sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği kaydedildi.

ÇOCUKLARI İÇİN BARIŞMIŞ

Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladığı bildirildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.