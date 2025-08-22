Doğa Lara Akkaya, 2022'de yayınlanan 'Tozluyaka' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini söyleyerek, mesajlarını yayınladı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI"

Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı; "Dünyanın en güzel kadını! Mutlu yıllar" mesajını sosyal medya hesabından ifşa etti. Mesajlarda Akkaya'nın, oyuncuya "Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?" karşılığını verdiği görüldü. Ayaydın'ın daha sonra da; "Sen çok özelsin benim için" yazdı. Bunun üzerine Doğa Lara Akkaya'nın ise; "Lütfen bana bu şekilde yazma. Çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsızlık hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence bu yanlış bir şey" şeklinde cevap verdiği görülüyor.

Ünlü oyuncudan hakkındaki taciz iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.