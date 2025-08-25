Habertürk
        Aslıhan Gürbüz: Bir ifşa da arkadaşımdan - Magazin haberleri

        Aslıhan Gürbüz: Bir ifşa da arkadaşımdan

        Oyuncu Aslıhan Gürbüz, magazin gündemindeki taciz iddiasının ardından meslektaşı Gizem Güçlü'nün yaşadığı istismarı, "Bir ifşa da arkadaşımdan geliyor" notuyla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 09:29 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:11
        "Bir ifşa da arkadaşımdan"
        Taciz ifşalarına her gün biri daha ekleniyor. Fotoğrafçı Mesut Adlin ile başlayan iddialar oyuncular Tayanç Ayaydın ile Mehmet Yılmaz Ak'a kadar uzandı.

        Mesajları ifşa oldu
        Mesajları ifşa oldu Haberi Görüntüle

        Son olarak oyuncu Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "2021 yılından bir ifşa arkadaşımdan geliyor" diyerek, meslektaşı Gizem Güçlü'nün yaşadıklarını duyurdu.

        Gizem Güçlü, "Hot Skull" ve "Bana Karanlığı Anlat" isimli filmlerde rol aldı.

        Gizem Güçlü, sosyal medya hesabından şunları yazdı: Kanıtlar doğrultusunda, 10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'dan 2 yıl önce şikâyetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun'un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

        Ertunç Uygun

        Aslıhan Gürbüz daha sonra iddialar karşısında tepkisiz kalanları eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; "Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana yazın ve bu durum değişsin" dedi.

        Aslıhan Gürbüz

        Aslıhan Gürbüz; "Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur elbet ama mevzu hassas arkadaşım. Senelerin sindirilmişliği ile artık dayanışma zamanı" sözleriyle, sessiz kalmama çağrısında bulundu.

        Taciz ya da şiddet iddialarının odağındaki bazı isimlerin yıllardır kadın hakları üzerinden paylaşımlar yapmasını da eleştiren Gürbüz, "Sanki hep bu konularda kadınların yanında olmuşlar gibi davranıyorlar" diyerek ikiyüzlülüğe dikkat çekti.

        İfşanın kariyeriyle ilgili olmadığını açıkladı
        İfşanın kariyeriyle ilgili olmadığını açıkladı Haberi Görüntüle
        "İftira"
        "İftira" Haberi Görüntüle
