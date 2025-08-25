Aslıhan Gürbüz: Bir ifşa da arkadaşımdan

Taciz ifşalarına her gün biri daha ekleniyor. Fotoğrafçı Mesut Adlin ile başlayan iddialar oyuncular Tayanç Ayaydın ile Mehmet Yılmaz Ak'a kadar uzandı.

Son olarak oyuncu Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "2021 yılından bir ifşa arkadaşımdan geliyor" diyerek, meslektaşı Gizem Güçlü'nün yaşadıklarını duyurdu.

Gizem Güçlü, "Hot Skull" ve "Bana Karanlığı Anlat" isimli filmlerde rol aldı.

Gizem Güçlü, sosyal medya hesabından şunları yazdı: Kanıtlar doğrultusunda, 10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'dan 2 yıl önce şikâyetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun'un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ertunç Uygun

Aslıhan Gürbüz daha sonra iddialar karşısında tepkisiz kalanları eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; "Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana yazın ve bu durum değişsin" dedi.