        Haberler Magazin Mehmet Yılmaz Ak'tan, Dilan Bozyel'in 'taciz' iddiasına yanıt - Magazin haberleri

        Mehmet Yılmaz Ak'tan 'taciz' iddiasına yanıt

        Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, 16 yaşındayken Mehmet Yılmaz Ak'ın tacizine uğradığını iddia etti. Bozyel'in iddialarının adından ünlü oyuncudan açıklama geldi

        Giriş: 23.08.2025 - 09:24 Güncelleme: 23.08.2025 - 09:24
        Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, kendisinin uzaktan akrabası olduğunu belirttiği ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın yıllar önce kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Bozyel; "Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım. Aynı okulda, aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı" iddiasında bulundu.

        "İFTİRA"

        Mehmet Yılmaz Ak, bu iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ünlü oyuncu; "Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim" dedi.

        #Mehmet Yılmaz Ak
