        Haberler Magazin Doğa Lara Akkaya, yaptığı ifşanın kariyeriyle ilgili olmadığını açıkladı - Magazin haberleri

        Doğa Lara Akkaya, yaptığı ifşanın kariyeriyle ilgili olmadığını açıkladı

        Oyuncu Doğa Lara Akkaya, 'Tozluyaka' dizisinde rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın tacizine uğradığını sosyal medyada açıklamıştı. Akkaya, son paylaşımında, yaşananların kariyer hedefleriyle ilgisi olmadığını vurgulayıp, oyuncu arkadaşlarının suçlanmamasını istedi

        Giriş: 24.08.2025 - 20:36 Güncelleme: 24.08.2025 - 20:36
        İfşanın kariyeriyle ilgili olmadığını açıkladı
        Oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022'de yayınlanan 'Tozluyaka' dizisinde rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını açıklamış ve yaşadıklarına dair mesajlarını sosyal medyada paylaşmıştı.

        Doğa Lara Akkaya, sosyal medyadan yaptığı taciz iddiasında bulunmasının, kariyer hedefleriyle ilgisi olmadığını söyleyerek 'Me Too' hareketi ve geçmişteki benzer deneyimlerinin açıklamasında etkili olduğunu belirtti.

        "ÜNLÜ OLMAK İÇİN' GİBİ CÜMLELERLE YAŞANAN TACİZ ARASINDA BİR BAĞLANTI YOK"

        Doğa Lara Akkaya paylaşımında şunları kaydetti: Sevgili kız kardeşlerim, mesajlarınızı görüyorum ve elimden geldiğince herkese dönüş yapmaya çalışıyorum; bana güç veriyorsunuz. Bazı inceliler elimde olmadan canımı sıkıyor, bu yüzden onların da saldırganlaştığı bazı konulara cevap vermek zorunda olmasam da vereceğim. Şu anda çok keyif aldığım bir bağımsız filmde oynuyorum. Öncesinde 6 - 7 aydır okul başvuruları sürecindeydim; Berlin’den kabul ve bursum geldi ve film okumak için Almanya’ya taşınıyorum. Yani anlayacağınız, Türkiye’de bağımsız filmler dışında ana akımda yer almayacağıma dair kendime söz verdim. Zaten ana akım kanallarda oynamak istemiyorum. Düşündüğünüz 'ünlü olmak için' gibi cümlelerle yaşanan taciz arasında bir bağlantı yok. Bu, Me Too hareketine katılmam ve kendi tacizcimi yeni bir projeye başlarken görüp tetiklenmemle alakalı. Üstelik dizinin yönetmeni toplu bir buluşmada, oyuncu arkadaşlarımın yanında bana şunları söyledi, "Ben bu konuyu yapıma taşıdım, bir daha asla çalışmayacak bizimle.

        "OYUNCU ARKADAŞLARIMI LÜTFEN SUÇLAMAYI BIRAKIN"

        Doğa Lara Akkaya, yaşadıklarını o dönemde yalnızca iki oyuncu arkadaşıyla paylaştığını ve onlarla mesajlaşmalarının ekran görüntülerini sakladığını belirtti. İş tamamlandıktan sonra olayı herkese anlattığını ve arkadaşlarının kendisine psikolojik destek verdiğini dile getirdi: Arkadaşlar, iş bittikten sonra herkese söyledim. İş esnasında sadece iki oyuncu arkadaşıma anlatıp ekran görüntülerini atmıştım; orada dursun, herhangi bir durumda kullanmak için. İş bittikten sonraki toplu konuşmada da "Bir daha çalışmayın, bana yeter, bir şey söylemek istemiyorum; bu bana iyi hissettirmeyecek" dedim. O yüzden onlar da sustular ve bana bir daha çalışmayacaklarına, bu konuda insanları uyaracaklarına dair söz verdiler. Psikolojik olarak yanımda oldular. Oyuncu arkadaşlarımı lütfen suçlamayı bırakın. Faille hâlâ çalışanların niyetini sorgulayabilirsiniz, bunu yapın ama arkadaşlarımı buna karıştırmayın.

