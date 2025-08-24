Doğa Lara Akkaya, yaptığı ifşanın kariyeriyle ilgili olmadığını açıkladı

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022'de yayınlanan 'Tozluyaka' dizisinde rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını açıklamış ve yaşadıklarına dair mesajlarını sosyal medyada paylaşmıştı.

Doğa Lara Akkaya, sosyal medyadan yaptığı taciz iddiasında bulunmasının, kariyer hedefleriyle ilgisi olmadığını söyleyerek 'Me Too' hareketi ve geçmişteki benzer deneyimlerinin açıklamasında etkili olduğunu belirtti.

"ÜNLÜ OLMAK İÇİN' GİBİ CÜMLELERLE YAŞANAN TACİZ ARASINDA BİR BAĞLANTI YOK"

Doğa Lara Akkaya paylaşımında şunları kaydetti: Sevgili kız kardeşlerim, mesajlarınızı görüyorum ve elimden geldiğince herkese dönüş yapmaya çalışıyorum; bana güç veriyorsunuz. Bazı inceliler elimde olmadan canımı sıkıyor, bu yüzden onların da saldırganlaştığı bazı konulara cevap vermek zorunda olmasam da vereceğim. Şu anda çok keyif aldığım bir bağımsız filmde oynuyorum. Öncesinde 6 - 7 aydır okul başvuruları sürecindeydim; Berlin’den kabul ve bursum geldi ve film okumak için Almanya’ya taşınıyorum. Yani anlayacağınız, Türkiye’de bağımsız filmler dışında ana akımda yer almayacağıma dair kendime söz verdim. Zaten ana akım kanallarda oynamak istemiyorum. Düşündüğünüz 'ünlü olmak için' gibi cümlelerle yaşanan taciz arasında bir bağlantı yok. Bu, Me Too hareketine katılmam ve kendi tacizcimi yeni bir projeye başlarken görüp tetiklenmemle alakalı. Üstelik dizinin yönetmeni toplu bir buluşmada, oyuncu arkadaşlarımın yanında bana şunları söyledi, "Ben bu konuyu yapıma taşıdım, bir daha asla çalışmayacak bizimle.