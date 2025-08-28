Şırnak'ta olay, önceki gün akşam saatlerinde Silopi ilçesinde, Ofis Mahallesi’ndeki mezarlık yakınlarında meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre ekiplerin yaptığı kontrolde darp edildiği belirlenen Derviş Değer, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Değer, buradan da Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Değer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Değer’in cenazesi otopsi için Şırnak’a gönderildi. Değer’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.