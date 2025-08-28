Habertürk
        VAHŞET! Oto galericiyi döverek öldürdüler | SON DAKİKA HABERİ

        Oto galericiyi döverek öldürdüler!

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, mezarlık yanında darp edilmiş halde bulunan oto galerici 52 yaşındaki Derviş Değer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Değer'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 07:33 Güncelleme: 28.08.2025 - 07:33
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Şırnak'ta olay, önceki gün akşam saatlerinde Silopi ilçesinde, Ofis Mahallesi’ndeki mezarlık yakınlarında meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ekiplerin yaptığı kontrolde darp edildiği belirlenen Derviş Değer, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Değer, buradan da Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan Değer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Değer’in cenazesi otopsi için Şırnak’a gönderildi. Değer’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

