"DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAMIŞTIM"

Trabzonspor'un şampiyonluk sezonundaki Antalyaspor maçına da gittiklerini söyleyen Beltran, "Çok çok mutluyduk. Çok güzel anlardı. Ben daha önce bir şampiyonluk yaşamamıştım. Sadece Amerika'da benim şehrimde Amerikan futbolunda şampiyon olmuştuk. Ancak burada çok farklı. Her yerde adeta parti vardı. İnsanlar doyasıya eğlendiler. Neredeyse her an eğleniyordu insanlar. 'Bize Her Yer Trabzon', o nedenle çok iyiydi" dedi.