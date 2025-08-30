Kaçak uygulama ‘İnat Box'a operasyon

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na peş peşe yapılan şikayetlerin ardından ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, savcılığa başvuran mağdur kişiler internet üzerinde ücretli dizi, film ve maç yayınlarını kaçak olarak yayınlayan ‘İnat Box’ adlı uygulama tarafından banka hesaplarından izinsiz para çalındığını iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu iddialar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Siber polisi tarafından yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına indirilerek, uygulama üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı tespit edildi.

REKLAM

YETKİSİZ ERİŞİM SAĞLADI

Bu bilgi üzerine soruşturma derinleştirildi. Derinleştirilen soruşturmada, kaçak uygulamanın akıllara durgunluk veren dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı. Çalışmalarda şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.