Venezuela'dan ABD'ye uyarı: "Kıyılarımızdan uzak durun"

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ABD’ye, ülkesinin kıyılarından ve topraklarından uzak durma uyarısında bulundu.

Carabobo eyaletinde açıklamalarda bulunan Rodriguez, ABD hükümetinin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndererek düşmanca eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Rodriguez, Washington yönetimine karşı "Kendi sorunlarınızı çözün ve kıyılarımızdan uzak durun, Venezuela topraklarından uzak durun. ABD, Güney Amerika ülkesine saldırmaya kalkışırsa, Venezuela onların en büyük kabusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Venezuela’nın muazzam enerji kaynaklarına el koyma niyetinde olduğunu öne süren Rodriguez, "Çok net bir şekilde anlamaları gerekiyor; ABD, doğayı sömüren emperyalist ve yayılmacı bir düzenin ürünü olan bir ülkedir. Diğer ülkeleri kendi kolonileri gibi görüyor. Bugün sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan korkunç sorunlar yaşıyor." dedi.

Rodriguez, Washington’un Venezuela yönetiminin "narko terörist bir devlete dönüştüğü" iddiasını reddederek, "Simon Bolivar ve Hugo Chavez’in asil halkını uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamaya kalkışmaları büyük bir sahtekarlık ve ahlaksızlıktır. Bu, tarihin en büyük yalan ve iftiralarından biridir. Venezuela, biliyorsunuz, yalnızca kendi ülkemiz için değil, dünyanın halkları için de barışın ve umudun halkıdır." diye konuştu.