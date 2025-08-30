Galatasaray: 3 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Davinson Sanchez, 65'te Victor Osimhenve 90+2. dakikada ise Mauro Icardi kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 73'te Dal Varesanovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından G.Saray, lige 4'te 4 yaparak başladı ve 12 puana yükseldi. Rizespor ise 1 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Ç. Rizespor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

SINGO İLK KEZ FORMA GİYDİ Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 31 milyon avro bedelle Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Çaykur Rizespor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı. Singo, ilk kez bir müsabakada kadroya girerek sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Maç öncesi taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 24 yaşındaki futbolcu, taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptırdı. Fildişi Sahilli stoper, 90. dakikada Victor Osimhen'in yerine dahil oldu ve taraftarlarla buluştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADROYA ALINMADI Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kadroya alınmadı. Suudi Arabistan'ın NEOM takımından transfer teklifi almasının ardından gitme isteğinde bulunan ve sonrasındaki süreçte sağlık sorunlarını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Barış Alper, Karadeniz temsilcisine karşı da forma giyemedi. Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Barış Alper, mental yorgunluğu nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından maç kadrosuna yazılmadı.

TARAFTARLARDAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Kerem için prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'dan geçen sezon başında ayrılan ve yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe'ye gelme ihtimali bulunan Kerem aleyhine tezahüratta bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR 12. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 15. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlak, kaleye yöneldi. Kaleci Erdem Canpolat'ın üstünden geçen top, üst direkten döndükten sonra Çaykur Rizespor savunması tarafından ceza sahasından uzaklaştırıldı. 18. dakikada Mithat Pala'nın ortasında penaltı noktası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı Taha Şahin'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına döndü. 20. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sanchez, ağları sarstı: 1-0. 34. dakikada Çaykur Rizespor'un golü VAR'dan döndü. Olawoyin'in pasında topla buluşan Sowe, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Laçi ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın köşeden ağlara gitti. Sonrasında VAR, pozisyonda Sowe'un ofsaytta olduğunu belirleyerek golü iptal etti. Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.