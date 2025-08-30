Galatasaray'da Eray Yazgan'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Çaykur Rizespor maçı öncesi basın mensuplarına Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖNCELİK HAKKIMIZ VAR"

Öncelik haklarının kendilerinde olduğunu dile getiren Yazgan, "Benfica’yla yaptığımız sözleşmeden doğan bir öncelik hakkımız var. Bu hak vesilesiyle Benfica teklifleri bize sunmak zorunda. Nitekim Benfica da bu rüçhan hakkını kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Bunun süresi 5 Eylül’de sona eriyor, yani Avrupa listesinin verilmesinden sonra. Fenerbahçe’nin bu süreyi göz etmemesini şaşkınlıkla karşılıyorum." dedi.