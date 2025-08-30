Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti: 4000. gol!
Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü Çaykur Rizespor karşısında Davinson Sanchez'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Bu mücadelenin 20. dakikasında Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez takımının ilk golünü kaydetti.
TARİHE GEÇTİ
Kolombiyalı savunmacı, bu golle birlikte Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.
Süper Lig tarihindeki 4000'inci golünü Çaykur Rizespor filelerine gönderen Galatasaray, lig tarihinde Fenerbahçe’nin ardından bu sayıya ulaşan ikinci takım oldu.
1. gol: Metin Oktay
1000: Turgay İnan
2000: Hakan Ünsal
3000: Rajnoch (kendi kalesine)
4000: Davinson Sanchez