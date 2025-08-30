Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor

Ukrayna Savaşı'nın etkileri Avrupa'yı güvenlik politikalarını gözden geçirmeye yönlendiriyor.

Politico'nun haberine göre; Polonya ve Finlandiya'nın ardından Estonya da zarar görmüş bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor.

Estonya İklim Bakanlığı, söz konusu bataklıkların olası bir Rus saldırısına karşı kullanılıp kullanılamayacağına dair incelemelerde bulunuyor.

İklim Bakanlığı Sözcüsü, mesele hakkında Savunma Bakanlığı ile istişareye başladıklarını ifade ederken, ilgili projeye Savunma Bakanlığının da katılmasını istediklerini bildirdi.

Ukrayna'nın savaş sahasındaki çamurluk alanların faydasını gördüğü; bu alanların Rus tanklarının ilerleyişini durdurduğu ve bazı yerlerde yavaşlattığı biliniyor.

Politico'nun bir diğer haberine göre, 2022 yılında Rus saldırısı başladığında, savunma alanında danışmanlık yapan Oleksandr Dmitriev, Rus tanklarını durdurmak amacıyla İrpin Nehri'nde bataklık alanlar oluşturmayı tercih etmişti.

Barajda bir gedik açılması fikrini uygun bulan Dmitriev, Rus tanklarının çamura saplanmasına yol açmıştı.