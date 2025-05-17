ABD Başkanı Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında gündemi değerlendirdi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinen Trump, Rusya'nın Kiev'i 5 saatte alabileceğini ancak koşulların elverişli olmadığını ileri sürdü.

Trump "Putin'in ordusunun tankları çamura saplanmamış olsaydı, 5 saatte Kiev'de olurlardı." şeklinde konuştu.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Putin'in de "savaştan bıktığını" söyleyen Trump, "Putin ile çok iyi bir ilişkim var. Sanırım bir anlaşma yapacağız. Bir araya gelmeliyiz ve muhtemelen bunu planlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'daki görüşmesini hatırlatan Trump, "Zelenskiy ile zor bir görüşme geçirdim çünkü dediği şeyler hoşuma gitmedi ve işi kolaylaştırmıyordu." ifadesini kullandı.

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"(Şara) Oldukça yakışıklı bir adam, genç ve yakışıklı"

Trump, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını belirtti.

Görüştüğü liderlerin kendisine, "Suriye'nin yaptırımlar nedeniyle toparlanamadığını" söylediğini aktaran Trump, yaptırımları kaldırma kararı alarak, Suriye'ye ve ülkenin yeni lideri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya "şans vermek" istediğini kaydetti.