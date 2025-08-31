Selen Yıldız, "Ekranlardan neden uzaklaştınız" sorusuna ise şu yanıtı verdi: İngilizce öğrenmek için ABD'ye gittim. Hem oyunculuk hem de lisan konusunda kendimi geliştirip Türkiye'ye dönmek istedim. Türkiye'ye döndüğümde 'Unutabilsem' dizisinde benim yerime başka bir oyuncuya rol verildiğini öğrendim. Hangi okulda eğitim gördüğümü ve döneceğimi bildikleri halde maalesef dizinin kadrosuna beni dâhil etmediler. Teklif gelmeyince de hayatım başka yöne evrildi.