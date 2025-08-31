Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen: Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez! - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!

        Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u sahasında 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 00:49 Güncelleme: 31.08.2025 - 00:49
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sahasında karşı karşıya geldi. Galatasaray, Rams Park'ta oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Mücadele sonrasında HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

        İşte Dilmen'in yorumları:

        "Galatasaray'da ana konumuz orta saha. Şampiyonlar Ligi geliyor, maçlar çok zor. Sara-Lemina-Lucas üçlüsünden başka şansı yok. Başka şansın yok. Oyunun başındaki gibi Liverpool'la falan baş edemezsin. Çift santrforla baş edemez. Icardi’nin milli maç arasından sonra 75 dakika oynayacak güçte olacağına inanmıyorum. Bu da takımın savunmasını hem de hücum aksiyonunu aksatır."

        "KEREM KONUSUNU AHLAKA BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL"

        "Fenerbahçe'yle Galatasaray arasında uzun yıllara varan özellikle son yıllarda sertleşen resmi sitede dahil olmak üzere ki Eray bey de bir tweetten bahsediyor bilmiyorum. Ahlak ve ahlaksızlık kelimesi çok kolay kullanılacak kelimeler değildir. Fenerbahçe için de, Eray Yazgan için de geçerlidir. Kerem konusunu ahlaka bağlamak doğru değildir. Ben kendisine de bir şey anlatayım. Galatasaray tarihinin en büyük başarılarından biri Mustafa hocayla yarı final oynadı. Monaco’yu eleyip yarı finale çıktı. Biz Fenerbahçe’yle şampiyonluğa oynuyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray da oynuyor, acayip bir yarış. Galatasaray maçı ertelemek istedi, rakibi biziz(Fenerbahçe). Bizim kulübümüz kabul etti ve Galatasaray yarı finale kaldı. Biz de ahlak dersi falan vermedik, biz yapmamız gerekeni yaptık."

        "HAKAN, GALATASARAY'A ÇOK FAYDALI OLUR"

        "48 saat içinde sıcak saatler olacak. Ben Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu’nu alma ihtimalini yüksek görüyorum. Duyumum yok, sadece açıklamaları okudum ve Hakan’ın paylaşımını gördüm. Kontratı da 2027’de bitecek. Galatasaraylı. Dik duruyor kendisi de söylüyor. Galatasaray'a da çok faydalı olur Hakan."

