        Meteoroloji'den açıklama! 2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili - 31 Ağustos Hava Durumu

        Meteoroloji'den açıklama! 2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Hatay çevrelerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 09:14 Güncelleme: 31.08.2025 - 09:14
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 36°

        Adana

        Kısmen Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 34°

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

