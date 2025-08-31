Okulların açılmasına sayılı günler kalırken servis araçları da son hazırlıklarını tamamlıyor. Araçların yeterlilikleri kontrol edilirken, sürücü ve rehberlere de yol güvenliği ve defansif sürüş eğitimleri veriliyor. Ayrıca psikologlar tarafından şoförlere etkili iletişim ve davranış eğitimleri veriliyor.

Altur Turizm Okul Hizmetleri Operasyon Müdürü Ebru Kenger de araçlarda muhakkak "Dur" levhasının olması gerektiğini söyleyerek, “‘Dur’ levhasının amacı öğrencinin güvenliği için diğer sürücüyü uyarmaktır. Ayrıca araçlarda mutlaka emniyet kemerinin olması gerekiyor. Bütün koltuklarda çalışır vaziyette emniyet kemerinin olması ve her bir bireyin de emniyet kemerini eksiksiz bir şekilde takması gerekiyor” dedi.

