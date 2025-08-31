Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL’lik şofben parası nedeniyle çıkan tartışmada, kiracıları Hüseyin Başak’ı (70) döverek öldüren öğretmen Yener Rüzgar (42) ile eşi Nurhan Rüzgar'a (38) ait ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış neden araştırılıyor.

Olay, 29 Ağustos'ta ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. Yener Rüzgar, 4 yıldır evinde kiracı olan Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 TL para istedi. Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermeyi reddedince taraflar arasında tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Yener Rüzgar ile eşi Nurhan Rüzgar sopa ve demir levyeyle Hüseyin Başak’ı dövüp kaçtı. Başak, aldığı darbeler nedeniyle yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Rüzgar çiftini yakalayarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Hüseyin Başak’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar ise dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çift, tutuklandı.