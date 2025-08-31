Habertürk
        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu Transferinde Mutlu Sona Ulaştı - Fenerbahçe Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor

        Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için anlaşma sağladı. Milli futbolcu, bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 12:45 Güncelleme: 31.08.2025 - 13:06
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor. Milli futbolcunun bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olaması bekleniyor.

        Portekiz temsilcisi Benfica önceki gün, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica'ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro bonus ödeyecek.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro'ya ulaşabileceği anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

        ERAY YAZGAN: SIKINTI ÇIKARMAYACAĞIZ

        Öte yandan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun süreciyle ilgili konuştu.

        Öncelik haklarının kendilerinde olduğunu dile getiren Yazgan, "Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Nitekim dün (cuma günü) Benfica, Fenerbahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günlük süre, cuma doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor. Fenerbahçe'nin bundan habersiz bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik. Galatasaray, Kerem için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız" ifadesini kullandı.

