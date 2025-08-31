İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü" açıklamasında bulundu.

Katz'ın açıklamasından bir süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, Gazze'deki saldırılarda Ubeyde'nin hedef alındığını söylemişti. Hamas'tan ise henüz açıklama gelmedi.

Diğer yandan, İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Ubeyde'nin "hedef alındığı" öne sürülmüş, İsrail ordusunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığı" ifade edilmişti.