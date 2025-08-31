Habertürk
        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü | Dış Haberler

        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü

        İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hedef alındığı iddialarının ardından İsrail Savunma Bakanı Katz'dan açıklama geldi. Katz, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü" ifadelerini kullandı, Hamas'tan ise henüz açıklama gelmedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 31.08.2025 - 16:04 Güncelleme: 31.08.2025 - 16:12
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü" açıklamasında bulundu.

        Katz'ın açıklamasından bir süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, Gazze'deki saldırılarda Ubeyde'nin hedef alındığını söylemişti. Hamas'tan ise henüz açıklama gelmedi.

        Diğer yandan, İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Ubeyde'nin "hedef alındığı" öne sürülmüş, İsrail ordusunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığı" ifade edilmişti.

