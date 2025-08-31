TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin dördüncü ve son gününde de vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na akın etti.

Vatandaşlar alanda bulunan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektirirken özellikle Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında demirli bulunan TCG Savarona yatı ve TCG Sancaktar gemisi denizden görüntülendi.

"TEKNOFEST kuşağının çelikten iradesi, parlak zekası ve tam bağımsızlık tutkusu hayat buldu"

Törende konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mavi Vatan'ın ufkunda bir TEKNOFEST'i daha tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında yoğun ziyaretçi katılımıyla devam ediyor.



— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2025 Etkinlikte sadece projelerin yarışmadığını kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: "Burada Türkiye'nin üreten ve düşünen gençlerinin, TEKNOFEST kuşağının çelikten iradesi, parlak zekası ve tam bağımsızlık tutkusu hayat buldu. Teknofest kuşağı vizyonuyla ufkumuzu açan, Milli Teknoloji Hamlemizin lideri, Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ata yadigarı Savarona'nın en zarif biçimde restore edilerek, yeniden denizlerimize ve milletimize kazandırılmasına vesile olan kıymetli Hanımefendi'ye hassaten teşekkür ediyorum. Buradaki muazzam sinerjinin ortaya çıkmasındaki güçlü ortaklıkları için Milli Savunma Bakanlığımıza, huzurumuzun teminatı olan İçişleri Bakanlığımıza ve ev sahibimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum." Bayraktar, başarının ardında büyük bir gayretle çalışan görünmez kahramanlar olduğuna dikkati çekerek, "Bu ruhu ayakta tutan TEKNOFEST paydaşlarımıza, TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmalarımızın yürütücüleri olan ASELSAN, ROKETSAN ve ASFAT'a, tüm katılımcı kurumlarımıza ve T3 Vakfı'ndaki fedakar ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve elbette, Mavi Vatanımızın sahipsiz olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren, karadaki bir karış toprağımız neyse denizdeki bir avuç suyumuzun da aynı mukaddes emanet olduğunu ilan eden, aziz milletimize en içten şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

En büyük alkışa gençlerin layık olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizler atölyelerde sabahladınız, kod yazdınız, dalgalarla boğuştunuz ve hayallerinizin peşinden koştunuz. Otonom su altı araçlarından, insansız deniz sistemlerine kadar geliştirdiğiniz projelerle, Türkiye'nin gelecekteki parlak hikayesine ortak oldunuz. Barbaros'un torunlarının, Piri Reis'in mirasını ayağa kaldıranların 21. yüzyılda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler bu aziz milletin maziden atiye uzanan en sağlam köprüsüsünüz. Burada sergilediğiniz her fikir, tam bağımsızlık ufkumuza atılmış sağlam bir çapadır. Sizin akıl ve alın terinizin olmadığı hiçbir zafer kalıcı değildir. Bu güzel ülkenin gelecekteki hikayesini de sizler, güneş yüzlü gençler yazacak. Her birinizi yürekten alkışlıyorum." Bayraktar, her bitişin yeni bir başlangıç olduğunu anlatarak, katılımcıları 17-21 Eylül'de TEKNOFEST İstanbul'a davet etti. "Etkinlik gençlerin Mavi Vatan'a sevgilerini ve farkındalıklarını pekiştirdi" Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TEKNOFEST Mavi Vatan'ın gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmakla kalmadığını, özellikle Mavi Vatan'a olan sevgilerini ve farkındalıklarını pekiştiren bir platform olduğunu söyledi.

Tatlıoğlu, "Gençlerimizin teknoloji alanındaki başarıları Mavi Vatan'a sahip çıkma bilinci ile birleştiğinde Türkiye'nin denizlerdeki gücü daha da artacaktır. Burada sergilenen emek ve bilgi birikimi, gelecekte çok daha gelişmiş deniz sistemlerinin Türk mühendisleri tarafından tasarlanacağının güçlü bir göstergesidir." dedi. Mavi Vatan'ın sadece jeopolitik bir kavram değil, aynı zamanda insanların denizle olan strateji ve tarihi bağını temsil ettiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Bu kapsamda denizlerdeki egemenliğimizi pekiştirmek için teknolojiyle donanmış bir donanmanın ve bu donanmayı şekillendirecek genç beyinlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Mavi Vatan ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatinin korunmasının yanı sıra doğal kaynaklarımızın güvence altına alınması ve deniz hakimiyetimizin sürdürülebilir kılınması için stratejik bir öneme haizdir." değerlendirmesinde bulundu. "36 ADET PLATFORMUN İNŞASI AYNI ANDA SÜRMEKTEDİR" Tatlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk Deniz Kuvvetleri olarak, kuruluş tarihimiz olan 1081'den bu yana 944 senelik geçmişimizden aldığımız güç ile hareket ederek milli ve yerli savunma sanayisi savunma ürünü gemi ve silah sistemleri ile güçlenmeye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, milli denizaltılarımızdan uçak gemimize kadar tam 36 adet platformun inşası aynı anda sürmektedir. Bu başarı dünyada sayılı örneklerden biridir. Gelişmiş denizaltılar, milli inşa edilen gemiler ve ileri teknolojilerle donanmış donanmamız Mavi Vatan'da etkinliğimizi artırarak ülkemizin güvenliğini sağlamaktadır."

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında düzenlenen yarışmalarda başarılı olan takımlara ödülleri verildi Kapanış töreninde, etkinlik boyunca düzenlenen yarışmalarda ödül kazanan takımlara ödülleri takdim edildi. Ödüller, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından verildi. İlk olarak, Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, "Temel Kategori"de "En Özgün Tasarım" Barbarossa, "En Özgün Yazılım" ZAĞANOS ROV ve "En İyi Takım Ruhu" SUIJIN takımları ödül alırken, "İleri Kategori"de "En Özgün Tasarım" TAUV, "En Özgün Yazılım" Taluy Dynamics, "En İyi Takım Ruhu" KAPSÜL RACLAB NOVA takımları ödüle layık görüldü. Yine Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda, "En İyi Takım Ruhu" AYAZ, "En Özgün Yazılım" YTG SANCAKTAR SAKARYA GM ve "En İyi Tasarım" ZERONETECH KILIÇ & ARSLAN takımları ödül aldı. ROKETSAN yürütücülüğünde Su Altı Roket Yarışması'nda ise "En İyi Takım Ruhu" atech-yedirenk ve "En Özgün Tasarım" Kapsül Mavi Roket takımları ödüle layık görüldü.

Yarışlar neticesinde ödüller takımlara takdim edildi T3 Vakfı yürütücülüğünde, "TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması"nda "İlkokul" kategorisinde birinci Asya Alyanak, ikinci İmge Salar, üçüncü Melika Çankal olurken, "Ortaokul" kategorisinde birinci Roni Tekin, ikinci Behiç Yasin Bozkurt ve üçüncü İpek Çoban oldu. Makale Yarışması'nda "Lise" kategorisinde birinci Elif Karabaş, ikinci Sinem Sarıbaş, üçüncü Taylan Güler, "Üniversite" kategorisinde birinci Betül Kaya, ikinci Elif Koca, üçüncü Ezgi Şevval Aktaş, "Lisansüstü" kategorisinde birinci Yasin Söğüt, ikinci Birsel Çağlar Abiha ve üçüncü Gökhan Güller ödül aldı. Milli Savunma Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Dragon Kürek Yarışı, Halat Çekme Yarışı, El İncesi Atma Yarışı ve Halat Salya Yarışı kazananları da sahnede ödüllerini aldı. Dragon Kürek Yarışı'nda birinci Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu, ikinci Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu ve üçüncü Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı oldu. Halat Çekme Yarışı'nda birinci Amfibi Kolordu Komutanlığı, El İncesi Atma Yarışı'nda birinci MSÜ Deniz Harp Okulu ve Halat Salya Yarışı'nda birinci ise İstanbul Tersanesi Komutanlığı takımları oldu.